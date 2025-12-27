　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「信賴榮利幸福嘉義」親子活動發花椰菜　黃榮利親民兼關懷農業

▲▼ 「信賴榮利 幸福嘉義」首場親子歡樂嘉年華登場，黃榮利新港與鄉親同樂 行動展現親民與農業關懷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「信賴榮利 幸福嘉義」首場親子歡樂嘉年華登場，黃榮利新港與鄉親同樂 行動展現親民與農業關懷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣長參選人黃榮利，以「信賴榮利，幸福嘉義」為主軸，於新港鄉公園舉辦首場親子活動「親子歡樂嘉年華」，規劃一系列適合全家大小共同參與的活動，吸引眾多家長攜帶孩子踴躍到場，場面熱鬧溫馨，充滿歡笑氣氛。

▲▼ 「信賴榮利 幸福嘉義」首場親子歡樂嘉年華登場，黃榮利新港與鄉親同樂 行動展現親民與農業關懷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次親子活動內容豐富多元，現場設置長達35公尺的大型氣墊樂園，成為孩子們最受歡迎的遊戲區；同時黃榮利團隊也準備爆米花、地瓜球等點心，讓親子在遊玩之餘也能享受美食。舞台節目從上午持續到傍晚不間斷，包含魔術表演、街頭藝人演出、火舞秀與多元表演輪番登場，精彩內容讓現場大人小孩直呼過癮。

活動過程中，黃榮利也走入人群，與大小朋友親切互動、合影留念，展現一貫貼近基層的親民作風。不少家長表示，這樣的活動不僅讓孩子玩得開心，也感受到黃榮利對地方與家庭的用心關懷，直呼「很接地氣」、「有感覺到誠意」！

▲▼ 「信賴榮利 幸福嘉義」首場親子歡樂嘉年華登場，黃榮利新港與鄉親同樂 行動展現親民與農業關懷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了歡樂的親子活動，黃榮利也在現場特別加碼發送「愛心花椰菜」，以實際行動力挺在地農民，同時提醒鄉親重視健康飲食。黃榮利長期關注農業議題，強調農民的辛苦不該被忽略，無論是農產品銷售、產銷調節或農民權益保障，都是縣政不可或缺的重要環節。

▲▼ 「信賴榮利 幸福嘉義」首場親子歡樂嘉年華登場，黃榮利新港與鄉親同樂 行動展現親民與農業關懷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃榮利表示，市場掃街、親子活動、農民權益與鄉親健康，看似不同面向，其實都緊密連結著嘉義縣民的日常生活！黃榮利也強調，未來會持續走入各鄉鎮、不同生活場域，透過實際互動，廣納各界聲音，傾聽家長對教育與育兒環境的期待、農民對產業政策的心聲，以及年輕世代對嘉義未來發展的想像，並將這些意見，轉化為貼近民眾需求的縣政藍圖。

▲▼ 「信賴榮利 幸福嘉義」首場親子歡樂嘉年華登場，黃榮利新港與鄉親同樂 行動展現親民與農業關懷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃榮利透過一場又一場走入基層、走進生活的行動，讓鄉親看見一位從基層做起、懂行政、也懂人情的縣長人選，用實際作為回應嘉義鄉親的期待，共同打造更幸福、更有溫度的嘉義縣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中正男大生騎車擦撞自小客　倒地送醫不治
捷運大直站傳衝突！站務員拿出鋼叉、盾牌防禦
「3水果」別空腹吃！營養師痛到冒冷汗：胃壁恐被嫩化了
下周北東一路濕到元旦後　1月上旬還有「更強冷空氣」
鳳山壓軸場林岱樺喊破10萬人　仰天嘆遭迫害
赴日旅遊傷荷包！出國稅「大漲3倍」明年上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

揪市民運動一整年！2026高雄16大賽事出爐　富邦馬拉松打頭陣

黃捷、吳沛憶同框蔡易餘　「唯一支持」拚嘉義縣長初選

「信賴榮利幸福嘉義」親子活動發花椰菜　黃榮利親民兼關懷農業

南瀛草地音樂會登場　新營警分局動員百名警力強化維安

聖誕鈴聲響起守護平安　南消左鎮消防走入教會宣導居家防災

化石遇見竹藝！「竹境．時光流」左鎮登場　跨越億萬年的文化對話

冬茶香氣濃郁　阿里山高山茶成過年首選禮品

長照3.0推「無牆醫院」　奇美醫院醫照一體把照護送進家門

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

桃園獨居男上廁所摔破頭　警消合力破窗救人

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

揪市民運動一整年！2026高雄16大賽事出爐　富邦馬拉松打頭陣

黃捷、吳沛憶同框蔡易餘　「唯一支持」拚嘉義縣長初選

「信賴榮利幸福嘉義」親子活動發花椰菜　黃榮利親民兼關懷農業

南瀛草地音樂會登場　新營警分局動員百名警力強化維安

聖誕鈴聲響起守護平安　南消左鎮消防走入教會宣導居家防災

化石遇見竹藝！「竹境．時光流」左鎮登場　跨越億萬年的文化對話

冬茶香氣濃郁　阿里山高山茶成過年首選禮品

長照3.0推「無牆醫院」　奇美醫院醫照一體把照護送進家門

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

桃園獨居男上廁所摔破頭　警消合力破窗救人

快訊／嘉義機車擦撞自小客！中正男大生倒地重傷　送醫不治

陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

工程公司員工跟老闆吵架...大鬧捷運站遭制伏　激動拉扯畫面曝　

韓國脆友掀「哭窮挑戰」　吃泡麵曬厚重紙鈔炫富！弱勢族群哭了

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

吃飽就想睡？營養師示警「血糖異常」前兆：恐是胰島素阻抗

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

新垣有絃中一日先發　笑談台灣回憶小籠包吃10幾顆、小綠人會跑　

被三上悠亞點名「又高又強」！馬建豪主場轟15分還送麻辣鍋、賽後淡定謝女神

揪市民運動一整年！2026高雄16大賽事出爐　富邦馬拉松打頭陣

【摩西分海？】吊車煞車失靈倒退嚕300公尺！ 鏟飛路樹後車緊急閃躲

地方熱門新聞

從新營瓦斯氣爆談起南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽

桃園學子奪30面金手獎創佳績

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

南投縣公告115年合歡山雪季注意事項

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

禁大型行李箱、腳架、長梯入場南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚

長照3.0推「無牆醫院」奇美醫院醫照一體把照護送進家門

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

南瀛草地音樂會登場新營警分局動員百名警力強化維安

獨居男上廁所摔破頭　警消破窗救人

聖誕鈴聲響起守護平安南消左鎮消防走入教會宣導居家防災

琉球桌遊店、酒吧全掃　東港警封路大臨檢

更多熱門

相關新聞

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」　10萬交保限制住居

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」　10萬交保限制住居

北捷台北車站、中山商圈12月19日發生隨機殺人案，網路掀起一波「模仿效應」，一名吳姓男子日前在Threads發文「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」等言論，被嘉義縣警察局刑事大隊科偵隊查獲，迅速持拘票將吳男拘提到案，移送屏東地檢署複訊後，檢方諭知10萬元交保，並限制住居。

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

玩嘉義一晚2300元　他查高鐵來回2100元傻了

玩嘉義一晚2300元　他查高鐵來回2100元傻了

嘉義縣環保局駕駛收賄　幫運廢塑膠下場曝

嘉義縣環保局駕駛收賄　幫運廢塑膠下場曝

紅包來了！嘉義縣2鄉鎮各普發3千、6千元

紅包來了！嘉義縣2鄉鎮各普發3千、6千元

關鍵字：

黃榮利親子活動嘉義農業關懷幸福嘉義

讀者迴響

熱門新聞

即／2工人搬水晶洞被砸　1人不治

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

職場奴性最強星座Top3

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面