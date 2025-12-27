「信賴榮利幸福嘉義」親子活動發花椰菜　黃榮利親民兼關懷農業

▲▼ 「信賴榮利 幸福嘉義」首場親子歡樂嘉年華登場，黃榮利新港與鄉親同樂 行動展現親民與農業關懷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣長參選人黃榮利，以「信賴榮利，幸福嘉義」為主軸，於新港鄉公園舉辦首場親子活動「親子歡樂嘉年華」，規劃一系列適合全家大小共同參與的活動，吸引眾多家長攜帶孩子踴躍到場，場面熱鬧溫馨，充滿歡笑氣氛。

本次親子活動內容豐富多元，現場設置長達35公尺的大型氣墊樂園，成為孩子們最受歡迎的遊戲區；同時黃榮利團隊也準備爆米花、地瓜球等點心，讓親子在遊玩之餘也能享受美食。舞台節目從上午持續到傍晚不間斷，包含魔術表演、街頭藝人演出、火舞秀與多元表演輪番登場，精彩內容讓現場大人小孩直呼過癮。

活動過程中，黃榮利也走入人群，與大小朋友親切互動、合影留念，展現一貫貼近基層的親民作風。不少家長表示，這樣的活動不僅讓孩子玩得開心，也感受到黃榮利對地方與家庭的用心關懷，直呼「很接地氣」、「有感覺到誠意」！

除了歡樂的親子活動，黃榮利也在現場特別加碼發送「愛心花椰菜」，以實際行動力挺在地農民，同時提醒鄉親重視健康飲食。黃榮利長期關注農業議題，強調農民的辛苦不該被忽略，無論是農產品銷售、產銷調節或農民權益保障，都是縣政不可或缺的重要環節。

黃榮利表示，市場掃街、親子活動、農民權益與鄉親健康，看似不同面向，其實都緊密連結著嘉義縣民的日常生活！黃榮利也強調，未來會持續走入各鄉鎮、不同生活場域，透過實際互動，廣納各界聲音，傾聽家長對教育與育兒環境的期待、農民對產業政策的心聲，以及年輕世代對嘉義未來發展的想像，並將這些意見，轉化為貼近民眾需求的縣政藍圖。

黃榮利透過一場又一場走入基層、走進生活的行動，讓鄉親看見一位從基層做起、懂行政、也懂人情的縣長人選，用實際作為回應嘉義鄉親的期待，共同打造更幸福、更有溫度的嘉義縣。