揪市民運動一整年！2026高雄16大賽事出爐　富邦馬拉松打頭陣

▲邊跑邊吃！高雄富邦馬拉松明年1月打頭陣登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府運動發展局推出「2026高雄運動品牌賽事大賞」，以「揪愛運動」為主題，號召全民一起「Join」運動，明年將正式邁入第七屆，精選出「經典賽事」、「年度明星賽事」及「潛力新秀賽事」等16項活動，盼引導市民接觸並參與各類運動活動，逐步培養規律運動習慣，進而推動全民參與、成為市民日常。

運發局長侯尊堯表示，「2026高雄運動品牌賽事大賞」配合運動部「提升規律運動人口」政策方向及「以運動壯大台灣」的國家願景，精選「經典賽事」、「年度明星賽事」及「潛力新秀賽事」等16項賽事，並預告明年度將開設115班運動課程，希望帶動全民投入運動，提升規律運動人口。

▲運發局長侯尊堯預告明年度將開設115班運動課程，希望帶動全民投入運動，提升規律運動人口。（圖／記者賴文萱攝）

2026高雄精選16大運動品牌賽事：

1.高雄富邦馬拉松

2.高雄國際自由車環台公路大賽

3.高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽

4.高雄和家盃全國排球錦標賽

5.港都盃全國田徑錦標賽

6.高雄霹靂舞國際大賽

7.高雄羽球大師賽

8.高雄創意造筏大賽

9.高雄市身心障礙國民運動會

10.福爾摩沙國際七人制足球錦標賽

11.小小英雄運動會

12.城市定向越野

13.全民接力賽暨高雄5K Run

14.高雄亞洲同志運動會

15.銀髮族運動會

16.2026高爾夫CTBC TECH全國青少年積分巡迴賽

本屆品牌賽事首發為明年1月10、11日登場的高雄富邦馬拉松，賽道首度向北延伸，連結橋頭、梓官、岡山與彌陀等區域，串聯公園綠地與漁港風光，展現高雄多元城市樣貌，並規劃17個特色補給站，新增橋頭肉包、岡山羊肉及藍帶可頌等在地美食，讓跑者征服賽道的同時也能品味高雄特色。

在賽事類別規劃上，「經典賽事」以高水準的標竿型賽事為主，包括明年1月10至11日即將到來帶領跑者一覽港都城市風光的「高雄富邦馬拉松」、享譽全台的「高雄國際自由車環台公路大賽」、融合節慶文化與水域競技的「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」。

另外，還有歷史悠久扎根基層的「高雄和家盃全國排球錦標賽」、擁有全國中等學校運動會及大專運動會前哨站美譽的「港都盃全國田徑錦標賽」、廣邀世界各國好手參賽的「高雄霹靂舞國際大賽」等指標性賽事，持續穩固高雄在國內外運動版圖中的關鍵地位。

▲2026高雄「16大賽事」出爐，盼能推動全民參與、成為市民日常。（圖／記者賴文萱攝）

「年度明星賽事」則涵蓋競技水準與觀賞性兼具的「高雄羽球大師賽」、結合創意與水域特色的「高雄創意造筏大賽」、展現包容及多元價值的「高雄市身心障礙國民運動會」、匯聚國際好手的「福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」等，提升民眾對賽事熟悉及辨識度，形塑成為高雄重要的年度運動記憶亮點。

「潛力新秀賽事」則鼓勵具創意及特色型賽事，包括啟發孩子運動興趣、體驗賽會模式與奧會精神的「小小英雄運動會」、結合城市探索與運動體驗的「城市定向越野」、號召市民齊跑「全民接力賽暨高雄5K Run」。

賽事中，還包含展現多元友善與國際視野的「高雄亞洲同志運動會」、鼓勵樂齡族群挑戰自我的「銀髮族運動會」，及培育青少年高爾夫新秀「2026高爾夫CTBC TECH全國青少年積分巡迴賽」等，期盼引領民眾參與運動、享受運動樂趣。

運發局強調，盼「2026高雄運動品牌賽事大賞」結合多元賽事推廣與分級發展機制，引導市民接觸並參與各類運動活動，逐步培養規律運動習慣，進而推動全民參與、成為市民日常。