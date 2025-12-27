　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

吉林首現「野生6東北虎同框」 母虎一次遛5萌娃打破保育紀錄

記者任以芳／綜合報導

大陸野生東北虎種群恢復取得歷史性突破！近日，東北虎豹國家公園琿春保護地傳來喜訊，紅外線相機捕捉到一隻母虎帶著5隻幼崽同框活動的珍貴畫面。這是大陸首次記錄到野生東北虎「六虎同框」的影像，不僅打破了國內紀錄，也象徵著棲息地保護措施取得顯著成效。

根據《中國青年報》報導，這隻成年母虎年約9歲，其帶領的5隻幼崽約6至8個月大，罕見五胞胎罕見存，代表整體生態系統趨於完整。在獵物數量仍在恢復的琿春區域，5只幼崽能存活至半歲以上，實屬難得。

大陸專家指出，野生東北虎通常一胎產下1至4隻幼崽，即便在食物資源極其豐富的區域，能產下5胎且全數健康存活至半歲以上，實屬極為罕見。這項紀錄反映出琿春保護地的獵物種群（如梅花鹿、野豬等）已恢復至足以支撐大型虎家庭生存的水平。

▲▼ 這是大陸首次記錄到野生東北虎「六虎同框」的影像，不僅打破紀錄，也象徵著棲息地保護措施取得顯著成效。 。（圖／翻攝 中新網）

▲ 大陸首次記錄到野生東北虎「六虎同框」的影像，不僅打破紀錄，也象徵著棲息地保護措施取得成效 。（圖／翻攝 中新網）

值得注意的是，同一時期該保護地還記錄到另一個「五虎家庭」，母虎年齡在5到8歲之間，其所帶4只幼崽年齡也在6至8個月。調查確認這是兩個獨立繁殖家庭。吉林琿春保護地接連出現多個健康、多產的虎家庭，被視為當地生態系統原真性與完整性的「硬指標」。

東北虎作為頂級捕食者，其種群健康是生態系統完整的指示標。琿春保護地連續記錄到多個健康繁殖的虎家庭，直接證明瞭該地區棲息地質量良好，長期實施的棲息地保護、巡護能力建設、反盜獵及人獸衝突管理等綜合保護措施有效，生物多樣性恢復趨勢明顯。

大陸東北虎豹國家公園自建設以來，為虎豹種群提供了關鍵保障。數據顯示，公園範圍內的野生東北虎數量已從2010年的約20隻，至今顯著增長至目前的約70隻。世界自然基金會（WWF）北京代表處副總幹事周非指出，這一畫面生動展示了大陸方面對全球老虎保護與恢復的積極貢獻。

WWF全球老虎恢復計劃負責人斯圖爾特·查普曼（Stuart Chapman）對此表示，琿春的發現說明了持續性的保護投入「包括加強巡護能力、嚴厲打擊盜獵、以及科學的人獸衝突管理，已經產生實質的良好效果。」

12/25 全台詐欺最新數據

吉林首現「野生6東北虎同框」 母虎一次遛5萌娃打破保育紀錄

