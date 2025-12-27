　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鳳山壓軸場林岱樺喊破10萬人　控遭迫害仰天嘆：25年沒私生活

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市長初選參選人林岱樺今（27）日於鳳山舉辦三山造勢最終場，延續先前岡山、旗山兩場造勢，她高喊鳳山壓軸場「破10萬人」湧入，回到鳳山政治起步的地方對她意義重大。她在台上也談及遭受政治迫害，嘆「同黨不同命」，做了25年立委每天勤勤懇懇「沒有一天私生活」，相信天公伯會做主，看到她奉獻的一切。

▲▼林岱樺喊鳳山壓軸場破10萬人！談遭政治迫害仰天嘆：25年沒私生活。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺喊鳳山壓軸場破10萬人。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼林岱樺喊鳳山壓軸場破10萬人！談遭政治迫害仰天嘆：25年沒私生活。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼林岱樺喊鳳山壓軸場破10萬人！大進場熱情跟鄉親互動。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼林岱樺喊鳳山壓軸場破10萬人！談遭政治迫害仰天嘆：25年沒私生活。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺今日在鳳山舉行壓軸場造勢，她強調，自己是高雄的女兒，也是真正鳳山的女兒，鳳山是她25年前政治起步的地方，是與市民共同打拚的起家厝，今日再度回到熟悉的鳳山，舉辦最重要的大型活動，誓言凝聚力量、團結勝選，爭取高雄的光榮。

▲▼鳳山壓軸場林岱樺喊破10萬人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲鳳山壓軸場林岱樺喊破10萬人。（圖／記者賴文萱翻攝）

在大進場時，林岱樺熱情與台下鄉親熱情打招呼，並在台上高喊現場已破10萬人湧入，鳳山是她土生土長的地方，能夠回來這裡跟10萬人站在一起，對她而言意義重大。

市長初選電話民調關鍵時刻在即，林岱樺感嘆說，這是一場馬拉松比賽，原本要比的是政見、人格、是高雄的未來，但別人能有啦啦隊、有大咖站台，可以說他是誰的細漢，誰是她的靠山，但岱樺卻要遭受檢調的糟蹋。

▲▼林岱樺喊鳳山壓軸場破10萬人！談遭政治迫害仰天嘆：25年沒私生活。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺談遭檢調迫害仰天嘆：25年沒私生活。（圖／記者吳世龍攝）

但她強調，面對打擊，林岱樺最勇敢，面對檢驗，她最清白，面對檢調一年的打擊，她變成最透明、最清白，最經得起檢驗的候選人，而高虹安最新的判決，更顯示她的堅持是對的，並向台下鄉親連問3次「林岱樺會無罪對不對？」底下鄉親也用熱情回應「對！」

林岱樺強調，她不是誰的「細漢」，高雄人也不是派系的「細漢」，林岱樺做市長「市民最大咖」，市民才是天王，才是她的真正「頭家」。

▲▼林岱樺喊鳳山壓軸場破10萬人！談遭政治迫害仰天嘆：25年沒私生活。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺鞠躬感謝鄉親支持。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺也提到她跟她的父親都遭受到政治迫害，她也仰天問父親、問天公伯，她做了25年立委，勤勤懇懇「沒有一天私生活」，她堅定相信天公伯會做主，會看到她的奉獻的一切精神、體力，看到她把生命全部都奉獻，相信天公伯聽得到看得到，高雄市民真正需要的市民候選人，就是高雄女兒林岱樺。

12/25 全台詐欺最新數據

