北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

文／中央社

中國北京市人力資源和社會保障局昨天公布一起勞動人事爭議仲裁典型案例，指企業以AI替代工作崗位後解僱員工屬違法，為人工智慧時代勞動糾紛提供了案例參考。

北京日報報導，北京人社局26日公布2025年度勞動人事爭議仲裁典型案例，其中一起AI替代崗位引發的勞動糾紛仲裁，明確「AI替代崗位≠合法解僱」，為人工智慧時代勞動糾紛解決提供了案例參考。

據案情透露，劉某在某科技公司負責傳統人工地圖數據採集業務多年。2024年初，公司決定全面轉向AI主導的自動化數據採集，撤銷了劉某所在部門及對應崗位。

2024年年底，公司以「勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法繼續履行」為由，解除與劉某的勞動合約。劉某認為公司的解除行為違法，遂申請仲裁。

該案爭議的焦點是，用人單位因引入AI技術而撤銷崗位，是否構成中國「勞動合同法」規定的「勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化」。

仲裁委員會評析指出，「客觀情況發生重大變化」的典型情形包括自然災害形成的不可抗力，以及因法律、法規、政策變化導致的用人單位遷移、停產、轉產等，超出了用人單位常規經營決策和風險控制範圍。

仲裁委員會認為，該科技公司引入AI技術，是企業為適應市場競爭而主動實施的技術革新，並不具備「客觀情況」所要求的不可抗性與不可預見性特徵。公司以崗位被AI替代為由解除勞動合約，實質是將正常的技術迭代風險轉嫁給勞動者。

仲裁委員會認定，該公司構成違法解除。

報導引述北京市勞動和社會保障法學會副會長、北京德恒律師事務所全球合夥人王建平表示，「典型案例」的指導意義非常強，尤其是對新型勞動爭議處理提供具體、可操作的指引。