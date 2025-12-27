　
大陸 大陸焦點 特派現場

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

▲。（示意圖／CFP）

▲AI問世。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國北京市人力資源和社會保障局昨天公布一起勞動人事爭議仲裁典型案例，指企業以AI替代工作崗位後解僱員工屬違法，為人工智慧時代勞動糾紛提供了案例參考。

北京日報報導，北京人社局26日公布2025年度勞動人事爭議仲裁典型案例，其中一起AI替代崗位引發的勞動糾紛仲裁，明確「AI替代崗位≠合法解僱」，為人工智慧時代勞動糾紛解決提供了案例參考。

據案情透露，劉某在某科技公司負責傳統人工地圖數據採集業務多年。2024年初，公司決定全面轉向AI主導的自動化數據採集，撤銷了劉某所在部門及對應崗位。

2024年年底，公司以「勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法繼續履行」為由，解除與劉某的勞動合約。劉某認為公司的解除行為違法，遂申請仲裁。

該案爭議的焦點是，用人單位因引入AI技術而撤銷崗位，是否構成中國「勞動合同法」規定的「勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化」。

仲裁委員會評析指出，「客觀情況發生重大變化」的典型情形包括自然災害形成的不可抗力，以及因法律、法規、政策變化導致的用人單位遷移、停產、轉產等，超出了用人單位常規經營決策和風險控制範圍。

仲裁委員會認為，該科技公司引入AI技術，是企業為適應市場競爭而主動實施的技術革新，並不具備「客觀情況」所要求的不可抗性與不可預見性特徵。公司以崗位被AI替代為由解除勞動合約，實質是將正常的技術迭代風險轉嫁給勞動者。

仲裁委員會認定，該公司構成違法解除。

報導引述北京市勞動和社會保障法學會副會長、北京德恒律師事務所全球合夥人王建平表示，「典型案例」的指導意義非常強，尤其是對新型勞動爭議處理提供具體、可操作的指引。

12/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

DeepSeek與騰訊元寶釋出合作新訊號

DeepSeek與騰訊元寶釋出合作新訊號

在人工智慧快速發展的趨勢下，AI 助手正逐步融入人們的日常生活。24 日，DeepSeek 官方帳號在中國社群平台小紅書上，公開與騰訊旗下 AI 助手「元寶」互動，不僅按讚，也留言回應元寶發布的年度使用報告。這類模型方直接對產品方公開互動的情況並不多見，相關畫面曝光後，迅速引發產業圈討論。

十年磨一殿！ 乾隆皇帝辦公議政的北京故宮養心殿重新開放

十年磨一殿！ 乾隆皇帝辦公議政的北京故宮養心殿重新開放

字節跳動拿下春晚AI核心席位

字節跳動拿下春晚AI核心席位

11月外銷訂單729.2億美元年增近4成　刷單月新高

11月外銷訂單729.2億美元年增近4成　刷單月新高

北京降「糖霜雪」網讚：每一幀都是桌布

北京降「糖霜雪」網讚：每一幀都是桌布

關鍵字：

AI解僱人工智能北京人工智慧

