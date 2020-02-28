為愛充值！　陸三大電信運營商贈湖北一線醫護4700元話費

▲大陸三大通訊運營商推出話費贈送服務。（圖／翻攝自搜狐財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情持續，為支持湖北抗疫工作，由中共中央政治局7常委帶頭號招捐款，引發各界響應。中國電信、中國移動及中國聯通等三大電信企業今（28日）共同推出「為愛充值，致敬援鄂抗疫醫護人員」話費贈送服務，為支援湖北疫情防控的一線醫護人員每人贈送話費1000元人民幣（約4700元新台幣），累計將投入超過5000萬元人民幣（約2億3500萬元新台幣）。

《澎湃新聞》報導，三家中央電信企業將根據國家有關部門提供的防疫醫護人員清單，為支援湖北疫情防控的一線醫護人員贈送話費，保證他們在抗擊疫情活動中的通信暢通，能隨時向家人道平安。

▲大陸三大電信運營商向湖北一線醫護人員贈送話費。（圖／翻攝澎湃新聞）

此前，中共中央政治局習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等7位常委，為支持新冠肺炎疫情防控工作捐款。隨後，包括國務院副總理孫春蘭和中央赴湖北指導組也於今日響應捐款活動。除政府單位，民間企業如網易易盾等公司也透過內部黨務系統號招捐款活動。

據悉，中國電信、中國移動及中國聯通等三大運營商推出的「為愛充值，致敬援鄂抗疫醫護人員」話費贈送服務，已透過簡訊系統，傳達到湖北一線醫護人員手機。

▲湖北一線抗疫醫護人員。（圖／路透社）

簡訊內容顯示，尊敬的白衣勇士，您在抗疫一線日夜堅守，辛苦了！中國移動（電信、聯通）「為愛充值，致敬援鄂抗疫醫務人員」，特為您充值了1000元愛心話費，忙碌之余，別忘了向家人報一聲平安。祝您早日凱旋，平安歸來！中國移動（電信、聯通）永遠和您在一起。