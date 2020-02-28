新冠肺炎首例屍檢報告公布！　肺部肉眼可見「灰白色病灶」黏稠物大量溢出

▲大陸16日完成兩例新冠肺炎大體的病理解剖。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎首例遺體解剖報告出爐！報告中指出，死者肺部損傷明顯，肉眼觀呈斑片狀，可見灰白色病灶及暗紅色出血，觸感質韌，失去肺固有的海綿感。切面可見大量黏稠的分泌物從肺泡內溢出，並可見纖維條索。

《法醫學雜誌》2020年2月第36卷第1期上，預出版《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》（下稱《報告》），通訊作者是遺體解剖主要人員，湖北省司法鑑定協會會長、華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良。

《報告》稱，死者肺部損傷明顯，炎性病變（灰白色病灶）以左肺為重，肺肉眼觀呈斑片狀，可見灰白色病灶及暗紅色出血，觸之質韌，失去肺固有的海綿感。切面可見大量黏稠的分泌物從肺泡內溢出，並可見纖維條索。對照复閱患者入院第20天CT片，見雙肺多發斑片狀磨玻璃影，可見空氣支氣管徵，以左側為重，雙下肺可見纖維條索影。

考慮影像學所見磨玻璃狀影與肉眼所見肺泡灰白色病灶對應，提示新冠肺炎主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應。新冠肺炎主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應，肺部纖維化及實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應較SARS 明顯，對於心肌及心外膜、腎臟、脾臟、消化道器官、腦部是否存在與病毒感染相關的損害表現有待進一步研究。

先前由新冠肺炎死者屍體穿刺取樣獲得的組織局部病理學改變發現，新冠肺炎病理特徵與SARS和MERS冠狀病毒引起的病理特徵非常類似，但從此例解剖大體觀察，肺部纖維化及實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應較SARS 明顯，考慮可能與此例患者從確診到死亡僅15天，病程較短有關，有待更多系統屍體檢驗資料及組織病理學驗證。

大陸第一例新冠肺炎遺體解剖工作於16日於武漢金銀潭醫院完成。劉良曾表示，24日早上鐘南山院士給自己打過電話，說前線的醫生就等屍檢的結果了，否則都不知道治療到底怎麼辦，治療效果怎麼評估。

▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。

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