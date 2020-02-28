228連假期也要遵守速限　台南玉井分局加強測速照相取締超速

▲228連假台南地區可能湧入大量車流，玉井分局將採交管及測速照相等措施因應，以維護轄區民眾及遊客的人車安全與交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228假期已到，針對這次連續假期交通流量，玉井分局將採交管及測速照相等措施因應，以維護轄區民眾及遊客的人車安全與交通順暢，針對轄內相關重要聯外道（台3線、台20線、台84線快速道路），編排勤務加強交通疏導，屆時請前來遊玩民眾配合相關交管措施。

除了交管措施外，連接起自台南玉井，經過高雄穿越玉山國家公園，抵達台東關山的南橫公路（台20線）於2020年1月13日重新開通，吸引大批遊客行經玉井與南化轄區。玉井分局為避免沿線道路車速過快導致交通事故，在台84、台20線等路段將不定時採機動攔查與測速照相等方式，加強管控駕駛人行車速度，避免超速釀禍。

此外，玉井分局與協勤民力同步組成LINE群組，遇有交通壅塞即時傳遞訊息，並隨時現場連線廣播電臺播報，以分散車流減緩壅塞，利用路口監錄系統即時監看車流，發生壅塞時，立即指揮線上人員前往處理。

玉井分局長楊青垂表示，基於維護交通安全與順暢的立場，必將全力做好轄內各重要路段之安全維護與交通疏導，呼籲民眾遵守行車秩序，行經村莊附近應放慢車速，注意有無老弱婦孺穿越馬路，共同維護良好的用路環境。

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