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今高溫狂降10度雨區曝！228連假天氣出爐　「下周冷空氣南下降雨更明顯」

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近有水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（27日）持續受到東北季風影響，大台北地區、東半部雲量較多，宜蘭、花蓮、台東、大台北山區和基隆北海岸有局部短暫降雨；228連假收假日晚間又一波東北季風增強，北部低溫預估14到16度。氣象專家吳德榮提醒，下周三起冷空氣南下，氣溫下降、水氣增多，北台灣轉成「又濕又冷」天氣，降雨也更明顯。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨各地低溫約16到18度，北台灣白天高溫和26日相比下降5到7度，今預估21到23度；花東因有持續局部降雨，高溫約22到24度；中南部則約27到29度，要注意日夜溫差大。而台北市26日高溫來到31.6度，氣象局估今僅21度，降幅高達10度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，這波東北季風周五減弱，228連假天氣各地大致多雲到晴為主，僅東半部和北部山區有局部短暫降雨；收假日、周日晚間另一波東北季風增強，影響到下周三，目前預估北台灣低溫14到16度，至於冷空氣是否可能增強為大陸冷氣團，還要再觀察，雨區則以東半部為主，北台灣也有局部短暫降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風南下，迎風面雲量增多，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北東側亦偶有飄零星小雨的機率；今北台灣高溫降、白天轉涼，低溫不降，背風面則幾乎不受影響，為多雲時晴，白天高溫略降、仍舒適。

吳德榮表示，周五至周日受暖氣團影響，各地晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率，白天微熱、早晚涼，高溫約在29至31度；西半部晨間及外島易起霧，亦不利空氣中汙染物的擴散，戶外活動應注意空氣品質。

吳德榮指出，周日晚、下周一晨另一波東北季風扺達，迎風面轉有局部短暫雨，北台灣雲量增多轉涼，背風面影響不大；下周二有短暫空檔；下周三起冷空氣南下，氣溫下降、水氣增多，北台灣轉成又濕又冷天氣，降雨也更明顯。他也說，但是屬期末的模擬，濕冷空氣屬何等級？影響多久？都需再觀察。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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