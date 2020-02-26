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午後變天雨區曝光　一張圖秒懂228連假天氣「下周大降溫最冷時間揭曉」

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／資料照）

▲李孟軒提醒，這兩天雨區都在大台北地區和東半部。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

午後變天！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（26日）中午前天氣穩定，下午後東北季風增強，大台北和東半部有局部短暫雨，其中以宜蘭有比較大的降雨；下周一有另一波東北季風增強，影響天氣比較長，預估到下周四。天氣風險公司製作未來一周天氣圖，包括228三天連假，並提醒下周會是偏冷的一周。天氣風險公司總經理彭啟明也說，下周會有顯著的降溫，但到底降多少還有待觀察。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今降雨主要在宜蘭，大台北有局部降雨但不多，晚上之後的水氣會比較多一些；今北東高溫約26度、中南部約29到30度。

請繼續往下閱讀...

李孟軒說，這波東北季風影響到周四，這兩天雨區都在大台北和東半部，周四大台北高溫會下降5度；228三天連假天氣比較穩定，僅東半部有短暫雨，溫度也是偏暖，各地高溫約26到30度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒表示，下周一有另一波東北季風增強，影響天氣比較長，預估到下周四，目前預估下周二各地低溫約15到17度，但後期還會再下降，至於是否會到達冷氣團強度還要再觀察；雨區部分，仍是北東迎風面降雨。

彭啟明25日指出，今下半天有點鋒面和東北風下來，持續到周四， 周五又回溫改吹東風；下周預期有波鋒面和東北風下來，北方冷空氣持續往南侵，這波還滿強的，會有顯著的降溫，大概下周四、下周五會降得比較低，到底會降到多少還有待觀察，變動空間都滿大的，但下周天氣和這周截然不同。

天氣風險也製作未來一周天氣圖說，228連假東北風很快減弱，北部氣溫又會明顯回升，除了宜蘭、花蓮仍容易下雨之外，全台灣各地天氣都相對穩定，但西半部空氣品質可能相當差；下周一開始冷空氣南下，下周三還會再增強，天氣會和這周明顯不同，會是偏冷的一週，但實際的氣溫還要再觀察。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼天氣風險製作未來一周天氣圖。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

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