北東變天明高溫直掉7°C！228連假天氣攻略　氣象局曝：下波冷空氣更強

▲北東變天，周四高溫降5-7度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

北東變天！氣象局指出，受到東北季風南下影響，明（27）日北部、東半部高溫下降約5-7度，轉涼感受明顯，228連假期間（周五至日）各地天氣恢復溫暖穩定。但下一波東北季風將在下周一起再影響，強度比這波還強，至少影響到下周三，屆時北台灣高溫再下降。

氣象預報員王品翔表示，東北季風午後起影響，北部、東半部雲量變多，其中宜蘭地區今晚到明天要留意局部較大雨勢。這波冷空氣主要反應在明天高溫，北部、宜蘭地區相較今天，高溫下降約5-7度，白天僅21-23度，感受較涼；中南部則無影響，仍維持多雲到晴天氣，高溫27-29度，留意日夜溫差大。

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▲228連假天氣各地天氣穩定，下周一再有一波冷空氣報到。（圖／中央氣象局）

至於228連假天氣（周五至日），因為東北季風減弱，各地都為溫暖穩定天氣，西半部高溫28-30度，北部、東半部則約25-27度。降雨部分，僅剩下東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下一波冷空氣將在下周一報到，氣象局表示，這波強度比這波更強，但會不會達到冷氣團等級還要再觀察，但至少影響到下周三，屆時北台灣天氣轉涼，高溫22-23度，低溫約15-16度，迎風面北部及東半部地區降雨機率提高。