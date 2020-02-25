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26℃→17℃濕涼大變天！東北季風雨彈襲「降雨熱區」出爐　一張圖看連假天氣

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▲▼天氣。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲東北季風增強，26日起變天轉雨。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

連假回暖溫差大，中央氣象局表示，26日之後東北季風增強，大台北、宜蘭地區降雨機率增加，再度轉涼有局部雨，尤其宜蘭將有局部較大雨勢，上午暖熱高溫26度，入夜後各地低溫又降回17度左右，日夜溫差大。濕涼2天後，228連假開始，東北季風減弱，天氣回到舒適溫暖的天氣，降雨減少。

氣象局預報，26日午前各地多雲到晴，僅花東地區有局部短暫雨，午後東北季風逐漸增強，大台北、宜蘭地區降雨機率增加，宜蘭並有局部較大雨勢發生機率，西半部山區偶有零星短暫雨。溫度方面，上午仍暖熱，北部、宜花高溫約26度，中南部、台東27至30度，清晨夜裡全低溫下探17度，中南部日夜溫差仍大。

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▲▼天氣。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼天氣。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲26℃→17℃濕涼大變天！「降雨熱區」出爐。（圖／NCDR、中央氣象局）

預計這波東北季風將影響到27日（周四），東半部及大台北降雨機率提高，局部地區會有短暫下雨情形，西半部山區偶有零星降雨，其他地區維持多雲到晴。新竹以北及宜花天氣轉涼，白天感受較明顯，高溫降至22度左右，其他地區高溫仍有25至28度。

氣象局指烏，28日至3月1日（周五至日）連假開始後東北季風減弱，回到舒適、溫暖的天氣，降雨減少，剩下東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。三天天氣差異都不大，西部半天氣穩定 東半部偶有局部短暫雨。

▼氣象局一張圖看連假天氣。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

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