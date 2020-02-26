大甲媽遶境喊停態度模糊？　徐國勇「沒有不敢扮黑臉」：一兩百間宮廟都取消活動了

記者蔡文鈴／綜合報導

新冠肺炎疫情影響許多宗教活動進行，內政部對此呼籲要做好延期準備，令外界質疑態度不夠強硬。對此，內政部長徐國勇26日赴大龍峒保安宮祈福，感謝宗教機關已經選擇延期或取消相關活動，所有相關規定一切都聽從疫情指揮中心的指令。

徐國勇表示，內政部是宗教的服務機關，面對這次的疫情，很多國家疫情都還在發展中，國人的健康還是相當重要，每個部會都要承擔防疫責任，所有部長都會一起開會協同指揮官做決定。

稍早總統蔡英文下令暫緩520就職典禮活動，然而，內政部對於宗教活動是否停辦卻沒有明確指示，外界質疑是否不敢扮黑臉？徐國勇回應，沒有什麼扮黑臉不敢扮黑臉，也沒有誰一定要扮白臉，一切以疫情指揮中心為主。

外界關注大甲媽遶境活動是否停辦，大甲鎮瀾宮董事長顏清標26日對外說明，活動會如期照辦但會停辦起駕宴等活動。

▲徐國勇。（資料照／記者黃國霖攝）

徐國勇表示，特別感謝顏清標的配合，這次的疫情來勢洶洶，國人的健康相當重要，神明會保佑人民身體健康，感謝很多宮廟延期活動，就目前所知有一兩百間宮廟都取消活動了。

徐國勇強調，內政部的立場，宮廟廟要做好延期的準備，很多宮廟都在配合，很感謝他們，大甲鎮瀾宮也對外說明，政府有什麼政策，他們都會配合。

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