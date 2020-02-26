顏清標停辦起駕宴「捐3千萬給疫情指揮中心」　陳時中回應了

▲大甲媽祖。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

大甲媽遶境為一年一度重要的宗教盛事，但隨著各國新冠肺炎（COVID-19）擴散，各界也紛紛呼籲停辦。大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標今（26）日表示，媽祖遶境暫定如期舉行，但會停辦起駕宴等活動，將省下來的費用，提撥3千萬元給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。被問到此舉是否會影響指揮中心在活動評估？指揮官陳時中說話了。

顏清標上午表示，距離遶境起駕日尚有20多天，大甲鎮瀾宮會持續關注疫情發展，全力配合政府防疫政策，即使到了前幾天，疫情指揮中心宣布不能辦，也就配合政府不會辦，「如果政府說要取消就會取消。」

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

顏清標提到，雖然大甲媽祖遶境暫定如期舉行，但今年的起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典，將因應防疫宣導措施停辦一年，節省下的費用，包括遊覽車、餐食、住宿等，將提撥捐贈新台幣3千萬元給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。

中央流行疫情指揮中心今（26）日舉辦記者會，有媒體提問，顏清標宣布要捐贈3千萬元，是否會影響指揮中心的活動評估？對此，陳時中表示，捐錢等等善舉，我們非常敬佩，但捐錢跟准與不准，或鼓勵或不鼓勵，都不會產生任何影響。

儘管陳時中並未明確要求停辦大甲媽祖遶境，但他也在記者會中坦言，疫情發展上的確非常不利於舉行大型活動，「媽祖是慈悲的，疫情間要保護自己，不要讓媽祖憂心啦！」