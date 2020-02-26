跨黨派立委憂《國土計畫法》遭架空　林淑芬再嗆張景森「拿人民當擋箭牌」

▲地球公民基金會召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，政務委員張景森24日在臉書表示「不修法不行，否則將是災難」，引來民進黨立委林淑芬25日痛批張景森「有權又免受立院監督的大政委很爽吧」。對此，林淑芬26日再度開嗆，批評張景森「政府自己要圈地、要開發，不用把人民拿出來當擋箭牌」。

行政院會20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。張景森24日在臉書發文表示，「國土計畫法」不修不行啊！否則它將是個災難。國土計畫是好事，但是規劃不當就是災難！規劃不佳又不准及時檢討，那就是大災難！」

林淑芬25日在臉書表示，對於「縣市政府」需於全國國土計畫實施後兩年提出縣市國土計畫，若地方政府仍然準備不及，「要延期，我沒有意見」。不過林淑芬說，要延多久可以討論，但總不能「無限延期」吧？她表示，一個連定義都沒有的重大建設，為什麼可以耍特權超車走捷徑卻又不告訴大家車上到底載的是什麼？更反諷張景森「有權又免受立院監督的大政委很爽吧」。

▲地球公民基金會召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



地球公民基金會26日上午於立法院召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會，邀請前林淑芬、前國民黨立委邱文彥、時代力量立委陳椒華、台灣民眾黨立委蔡壁如、民進黨立委洪申翰等多位跨黨派立委出席。

地球公民基金會等團體也於會中提出兩大呼籲，包括「行政院核定之國家重大建設」未有公益性、必要性標準、公開審議、民眾參與流程及實質利益揭露前，反對國土計畫法第15條加入該修正條文；以及要求未能如期完成縣市國土計畫的縣市政府提出檢討報告，釐清為何無法如期完成，並由中央政府就各點提出改善可能，並明訂一年年限，加速完成國土計畫之完備。

林淑芬表示，行政院上週核定的《國土計畫法》修正草案架空了國土計畫法，過去台灣國土破碎，工業區變住宅區、良田變成工業區，許多蚊子園區、農田工廠，都是過去短視近利、缺乏整體規劃的點狀開發結果。

林淑芬指出，過去包括苗栗大埔案、新竹璞玉計畫、已淪為蚊子館的花蓮鳳林環保科技園區，以及苗栗後龍的遠雄健康生活園區等，都屬於行政院核定的國家重大建設。此外，行政院在2006年核定的11案離島地區重大建設中，還包括金門縣酒廠的大型賣場與風景區開發案、澎湖縣的國際度假村旅館案，也都是行政院核定的「國家重大建設」，讓她質疑「請告訴我們，重大國家計劃指的是什麼」。

林淑芬批評，「最大的政委審法案不用到委員會，政黨協商不用到立法院，這樣的政委叫立法院空白授權給行政院，在那邊對全國關心國土計畫的人與立委開嗆」，痛批張景森拿人民當擋箭牌。她呼籲，計畫要延期可以，但應該要訂出具體的時間，至於何謂重大計畫也應該說清楚，否則就要有權責相符的民主機制來監督。

林淑芬強調，《國土計畫法》自通過施行至今已將近四、五年，很多地方政府的困難在於，無法在兩年的期限內完成縣市國土計畫核定，因此她並不反對將時限延長到三年，但若延長至「一定期限」，恐讓縣市國土計畫永無止盡地無限期延宕，整部《國土計畫法》等同被架空，因此再三呼籲應訂出具體展延時間。

內政部次長花敬群則表示，政府的態度是國土有效管理與國家發展並重，內政部的目標是在今年4月30日完成縣市國土計畫審議，實務上雖然展延一年期限可行，但後續的國土功能分區圖涉及人民產權，必須再給地方政府多一點時間，因此政院版草案才明定是「一定期限」，內政部還是會嚴格管控期程。

花敬群強調，內政部不樂見炒地皮與圈地等行為，未來一定會把法規文字內容定義清楚，並與民間團體充分討論。

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