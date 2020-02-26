　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨黨派立委憂《國土計畫法》遭架空　林淑芬再嗆張景森「拿人民當擋箭牌」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼地球公民基金會召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲地球公民基金會召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院會20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，政務委員張景森24日在臉書表示「不修法不行，否則將是災難」，引來民進黨立委林淑芬25日痛批張景森「有權又免受立院監督的大政委很爽吧」。對此，林淑芬26日再度開嗆，批評張景森「政府自己要圈地、要開發，不用把人民拿出來當擋箭牌」。

行政院會20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。張景森24日在臉書發文表示，「國土計畫法」不修不行啊！否則它將是個災難。國土計畫是好事，但是規劃不當就是災難！規劃不佳又不准及時檢討，那就是大災難！」

林淑芬25日在臉書表示，對於「縣市政府」需於全國國土計畫實施後兩年提出縣市國土計畫，若地方政府仍然準備不及，「要延期，我沒有意見」。不過林淑芬說，要延多久可以討論，但總不能「無限延期」吧？她表示，一個連定義都沒有的重大建設，為什麼可以耍特權超車走捷徑卻又不告訴大家車上到底載的是什麼？更反諷張景森「有權又免受立院監督的大政委很爽吧」。

▲▼地球公民基金會召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲地球公民基金會召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

地球公民基金會26日上午於立法院召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會，邀請前林淑芬、前國民黨立委邱文彥、時代力量立委陳椒華、台灣民眾黨立委蔡壁如、民進黨立委洪申翰等多位跨黨派立委出席。

地球公民基金會等團體也於會中提出兩大呼籲，包括「行政院核定之國家重大建設」未有公益性、必要性標準、公開審議、民眾參與流程及實質利益揭露前，反對國土計畫法第15條加入該修正條文；以及要求未能如期完成縣市國土計畫的縣市政府提出檢討報告，釐清為何無法如期完成，並由中央政府就各點提出改善可能，並明訂一年年限，加速完成國土計畫之完備。

林淑芬表示，行政院上週核定的《國土計畫法》修正草案架空了國土計畫法，過去台灣國土破碎，工業區變住宅區、良田變成工業區，許多蚊子園區、農田工廠，都是過去短視近利、缺乏整體規劃的點狀開發結果。

林淑芬指出，過去包括苗栗大埔案、新竹璞玉計畫、已淪為蚊子館的花蓮鳳林環保科技園區，以及苗栗後龍的遠雄健康生活園區等，都屬於行政院核定的國家重大建設。此外，行政院在2006年核定的11案離島地區重大建設中，還包括金門縣酒廠的大型賣場與風景區開發案、澎湖縣的國際度假村旅館案，也都是行政院核定的「國家重大建設」，讓她質疑「請告訴我們，重大國家計劃指的是什麼」。

林淑芬批評，「最大的政委審法案不用到委員會，政黨協商不用到立法院，這樣的政委叫立法院空白授權給行政院，在那邊對全國關心國土計畫的人與立委開嗆」，痛批張景森拿人民當擋箭牌。她呼籲，計畫要延期可以，但應該要訂出具體的時間，至於何謂重大計畫也應該說清楚，否則就要有權責相符的民主機制來監督。

林淑芬強調，《國土計畫法》自通過施行至今已將近四、五年，很多地方政府的困難在於，無法在兩年的期限內完成縣市國土計畫核定，因此她並不反對將時限延長到三年，但若延長至「一定期限」，恐讓縣市國土計畫永無止盡地無限期延宕，整部《國土計畫法》等同被架空，因此再三呼籲應訂出具體展延時間。

內政部次長花敬群則表示，政府的態度是國土有效管理與國家發展並重，內政部的目標是在今年4月30日完成縣市國土計畫審議，實務上雖然展延一年期限可行，但後續的國土功能分區圖涉及人民產權，必須再給地方政府多一點時間，因此政院版草案才明定是「一定期限」，內政部還是會嚴格管控期程。

花敬群強調，內政部不樂見炒地皮與圈地等行為，未來一定會把法規文字內容定義清楚，並與民間團體充分討論。 

其他人也看了這些...

獨／大甲媽祖「百年傳承」不能斷！「3條件」如期遶境　1300桌起駕宴先停辦
大甲媽祖遶境停辦？　徐國勇：大型宗教活動應考慮延期
大甲媽祖遶境「照常舉行」！　顏清標出面證實：衛福部應該給標準

更多熱門新聞...

保生大帝3聖筊取消春祭大典　醫護粉專籲放過媽祖：專門醫病的來了
大甲媽遶境3/19起駕　鎮瀾宮副董鄭銘坤：若「封城」就不辦
大甲媽祖遶境如期舉行！鎮瀾宮取消「3大項目」：捐3千萬給疫情指揮中心

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
快訊／花蓮近海13:34有感地震！最大震度4級
血友病童與媽媽武漢返台　二採結果出爐！
快訊／新冠肺炎再添1例！新北群聚案27外籍看護染病
LIVE／遶境是否停辦？　指揮中心說明宗教活動規定
侯友宜下令：新北各級學校停止畢業旅行　避免群聚感染
新iPhone六種配色曝光！　造型類似iPhone 8
S Hotel才爆資遣！直擊內部營運現況GG…汪小菲回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜下令：新北短期內停止畢業旅行　避免群聚感染

4則超暖故事！李艷秋哭了　「看不見的是病毒，看得見的是人性」

跨黨派立委憂《國土計畫法》遭架空　林淑芬再嗆張景森「拿人民當擋箭牌」

「媽祖也是有人情味der」　陳柏惟：遶境不需停辦

獨／柯文哲悄赴立法院畫面曝光　召集民眾黨立委開黨政會報

快訊／才剛說如期舉行！黃偉哲中午改口：台南古都馬拉松延期到10月中旬

一級開設指揮官恐換蘇貞昌　葉金川：我寧可選陳時中

大甲媽祖遶境照常辦　江啟臣籲：政府要有清楚防疫SOP

楊志良自爆與葉金川共識！　「馬英九不適合做總統」

柯文哲再爆料：蔡英文520總統就職典禮地點在「北流」

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

侯友宜下令：新北短期內停止畢業旅行　避免群聚感染

4則超暖故事！李艷秋哭了　「看不見的是病毒，看得見的是人性」

跨黨派立委憂《國土計畫法》遭架空　林淑芬再嗆張景森「拿人民當擋箭牌」

「媽祖也是有人情味der」　陳柏惟：遶境不需停辦

獨／柯文哲悄赴立法院畫面曝光　召集民眾黨立委開黨政會報

快訊／才剛說如期舉行！黃偉哲中午改口：台南古都馬拉松延期到10月中旬

一級開設指揮官恐換蘇貞昌　葉金川：我寧可選陳時中

大甲媽祖遶境照常辦　江啟臣籲：政府要有清楚防疫SOP

楊志良自爆與葉金川共識！　「馬英九不適合做總統」

柯文哲再爆料：蔡英文520總統就職典禮地點在「北流」

ＭooInk Pro 13募資即將達標　加碼優惠數量無上限

新北家庭群聚11歲童染新冠肺炎「補習班師生匡列54人」

宗教活動視疫情狀況！　指揮中心：要有「延期」備案措施

不斷更新／泰國新增3例「境內40確診」　其中2病患曾到北海道旅遊

台股收盤下跌106點！蘋概三王跌逾1%　台股收11,433點

大甲媽祖「遶境精簡」如期舉行　王惠美：尊重中央防疫中心決定

不知印巴關係？川普誇「美國跟巴基斯坦很好」　上萬印度民眾沉默了

中職／富邦1下中心打線連3安串連　1局3比0領先英雄

日職／張奕26歲生日對西武獅3局失1分　兩度雙殺解危

經紀人提倡抗疫　歌手呂學翰登「新北市長侯友宜IG」

政治熱門新聞

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

第31例確診「新北補習生」　侯友宜下令稽查防疫措施

顏清標宣布遶境如期舉行　內政部回應了

賴清德：祈福、遶境可分兩階段進行

南韓口罩亂　蘇貞昌：學台實名制

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

大甲媽遶境照常舉行　侯友宜：不適宜

裁處中火案被環保署撤銷　台中市府深夜回擊

即／黃偉哲改口：古都馬拉松延期到10月中旬

疑怕韓國瑜開球沒觀眾　綠議員爆動員國中生！

紓困條例三讀　4張圖懶人包出爐！

深深一鞠躬！陳其邁致謝藥師：為了人民健康「我們一定會鞠躬盡瘁」

侯友宜下令：各校暫緩畢業旅行　避免群聚感染

護理師接回血友病母子　陳芳明：馬英九成為侏儒

更多熱門

相關新聞

「首次申請護照」赴戶所就能辦！

「首次申請護照」赴戶所就能辦！

還沒有申請過護照的民眾注意了！內政部26日表示，從3月16日起，首次申請護照的民眾，可至桃園市等6縣市指定戶政事務所，同時完成人別確認、申辦護照、註冊自動通關等服務，約8個工作天就可收到護照，透過戶所一站式便民服務，幫國人節省寶貴的時間與金錢。

顏清標宣布遶境如期舉行　內政部回應了

顏清標宣布遶境如期舉行　內政部回應了

疫情致財報延遲將列紅色標記　藍委：勿造成投資人恐慌

疫情致財報延遲將列紅色標記　藍委：勿造成投資人恐慌

四理由證明民眾黨立院搞民粹　

四理由證明民眾黨立院搞民粹　

林淑芬嗆張景森：有權又免受立院監督的大政委很爽吧

林淑芬嗆張景森：有權又免受立院監督的大政委很爽吧

關鍵字：

國土計畫法行政院張景森林淑芬地球公民基金會內政部花敬群

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面