大甲媽遶境照常舉行！美女律師李怡貞：或許莫名堅持的根本不是媽祖

▲顏清標出面回應，大甲媽祖遶境「照常舉行」。（圖／記者鄧木卿攝）

記者徐愷昕／綜合報導

大甲媽祖遶境是台灣一年一度的宗教盛宴，每年都會吸引近約上百萬信眾參與，但此次盛事卻逢新冠肺炎疫情不免讓人擔憂，而針對是否要停辦遶境，顏清標於26日上午出面證實，將照常舉行。對此，同是媽祖信徒的美女律師李怡貞忍不住在臉書發文表示，「明明很多家媽祖都同意延期或取消，不知大甲媽祖是在堅持什麼？」，更坦言「或許莫名堅持的根本不是媽祖」。

▲大甲媽要遶境，李怡貞律師認為「或許莫名堅持的根本不是媽祖」。（圖／翻攝臉書「女人大律師李怡貞」）

針對是否要停辦大甲媽祖遶境，顏清標於26日上午出面證實，將照常舉行。另外，顏清標也提到，衛福部應該給予標準，不要任由網路帶風向。對此，常在電視節目「女人我最大」、「震震有詞」出現的美女律師李怡貞在臉書貼文「傻眼」！她認為遶境活動的目的其實就是祈福讓大眾心安，現在這種時候，遶境反而會讓民眾心不安寧，「還沒遶就已經吵成沸沸湯湯，遶下去真的能保大家平安嗎？」

而面對疫情持續延燒，李怡貞也不禁質疑，「就算遶境在戶外，但大家吃飯、休息、上廁所、洗澡都湊在一起，真的不會爆發群聚感染嗎？」她認為像是大甲媽祖遶境這種顯而易見的高風險行為，一發不可收拾的行為，人命關天的行為，都不應該決意獨斷獨行。

接著李怡貞再提出南韓因「宗教活動爆發群聚感染」的事件，「血淋淋的案例擺在眼前，利益再大，都沒有人命關天重要」，她覺得媽祖慈悲濟世，絕對不會願意看到台灣淪陷，力盼台灣政府能硬起來。最後更坦言自己也是媽祖虔誠信徒，理解遶境活動的重要，「但當一個活動還沒開始就已經產生這麼多爭議，我相信媽祖為了安定民心，一定會做出智慧的選擇，不容任何人曲解或操控」，「或許莫名堅持（舉辦遶境）的根本不是媽祖。」

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