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大甲媽、白沙屯媽遶境　雲林縣長張麗善：尊重！將盡地主之誼

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記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情尚未緩解，面對台灣重要民俗活動「三月瘋媽祖」中，即將陸續啟程的大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮媽祖遶境活動成為民眾最關注話題；對此，雲林縣長張麗善表示尊重媽祖並善盡地主之誼，而近200年歷史的白沙屯媽祖將徒步往雲林北港朝天宮進香，朝天宮表示，還在等待拱天宮最後決定。

▲對於即將到來「三月瘋媽祖」遶境、進香活動，雲林縣長張麗善表示尊重各宮廟及媽祖婆決定，將善盡地主之誼，並落實做好防疫工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲對於即將到來「三月瘋媽祖」遶境、進香活動，雲林縣長張麗善表示尊重各宮廟及媽祖婆決定，將善盡地主之誼，並落實做好防疫工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標26日上午在記者會證實大甲媽祖遶境將如期舉行，顏清標說「距離遶境起駕的日期，尚有20多天，我們也會繼續密切注意疫情的發展，我們也會全力配合政府的政策...如果政府說要取消就會取消。」目前決定取消千桌宴和媽祖之光晚會，遶境沿途加設防疫檢查站管理，今年遶境不鑽轎和摸轎等措施。

請繼續往下閱讀...

對於近200年歷史的白沙屯媽祖也將在3月24日啟程徒步往雲林北港朝天宮進香，紀仁智說，近期會先進行寺廟周邊消毒，預先做好各項防疫規劃及措施，因拱天宮主委洪文華曾提及，待3月1日的進香工作籌備會議，與管委會其他委員、爐主商議，「不排除向媽祖擲筊請示後再做定奪」，朝天宮將靜待拱天宮最後決定，一切也會配合中央流行疫情指揮中心指令。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，雲林縣是最具有人情味的地方，西螺福興宮也是大甲鎮瀾宮進香團唯一去程、回鑾，大甲媽鑾轎駐駕廟宇，兩地有百年深厚的情誼在，福興宮全力以赴進行迎駕事宜，地方各友宮將會一起前往迎接大甲媽進入西螺遶境駐駕。

楊文鐘指出，跟隨太甲媽祖一路走過來信眾都又累又餓，西螺鎮內有善心人士和宮廟，提供免費的素粽、炸物、紅龜粿等點心，讓香客帶著走，還有西瓜、礦泉水、飲料等供應，在福興宮後方公園旁，設置素食餐點供應處，一整排素食流水席讓香客免費吃，展現西螺人的熱情。

雲林縣長張麗善對此表示，尊重媽祖婆及所有信徒的信仰，一但進到雲林縣必會善盡地主之誼，也一定將防疫措施做好，但活動期間防疫措施不能有任何的疏漏，會進行跨局處的協調，因應成千上萬民眾進入縣轄來加強各項防疫措施。

張麗善強調，除會在遶境活動沿線增設臨時洗手台，呼籲民眾常洗手，也會準備消毒水供民眾取用，另進入密閉式空間，一定要量體溫，她強調會善盡地主之誼，做好防疫工作，呼籲民眾若有上呼吸道感染症狀或是發燒身體不適，切勿外出參加遶境。


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