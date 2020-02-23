全國600件花燈參賽　台中監獄「鳳凰展翅」機關組奪冠

▲台中監獄設計的「鳳凰展翅」花燈，奪下機關團體組燈王。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會23日晚上閉幕，台中市政府所舉辦的全國花燈競賽也舉行，5個組別的燈王，有4座獎落台中，最佳人氣花燈特別獎由台中市立光榮國中「復仇者聯盟X-拯救地球海洋生態」奪得，機關團體組燈王則是法務部矯正署台中監獄的「鳳凰展翅平安到，牡丹盛開吉祥來」。

▲教育局頒獎給各組別的燈王得主。（圖／台中市政府提供）

教育局表示，全國花燈競賽分為親子、國中、高中職、大專社會及機關團體等5個組別，主題涵括鼠年生肖、觀光特色、城市願景、低碳永續、產業科技、美食文化、友好城市、樂農花博、族群融合、民俗文化等，專業評審從近600件參賽花燈中，選出各組最優秀作品。

5大燈王得主分別為：親子組－台中市豐原區豐田國小「森林秘之音樂」、國中組－台中市立光榮國中「復仇者聯盟X -拯救地球海洋生態」、高中組－台南市光華高中「喜從天降」、大專社會組－台中市北屯區仁美國小「銀花萬簇迎金鼠」、機關團體組－法務部矯正署台中監獄「鳳凰展翅平安到，牡丹盛開吉祥來」。

此外，還特別頒發專屬台中市、由民眾透過i-Voting票選出的｢最佳人氣花燈特別獎」，由「復仇者聯盟X-拯救地球海洋生態」台中市立光榮國中團隊得獎。

教育局長楊振昇表示，感謝這次所有在燈會挹注養分的創作者及幕後推手，花燈是舞者，競賽燈區便是舞台，歡迎大家把握時間今天到后里森林園區花燈競賽燈區賞燈，讓璀璨的花燈帶來「鼠」不盡的平安與幸福。

頒獎典禮中，台中市北區立人國小、立人國中兩校國樂社以悅耳的「農村酒歌」、「滿面春風」樂曲揭開序幕，榮獲108年全國「第六屆藝術教育貢獻獎」的台中市青年高中也帶來極具青春熱力的「台灣尚界水」舞蹈節目，贏得在場人士熱烈掌聲。

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