燈會首創互動式體驗！外媒讚：大展台灣軟實力「應列入每人旅遊清單」

▲台灣燈會主燈光之樹。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

被稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的台灣燈會，今年主燈「光之樹」首創互動式體驗，參展民眾可進入光之樹內，拍手、呼喊與大樹心臟互動。外媒指出，今年燈會驚喜不斷，主燈的設計結合科技與傳統，直呼「台灣燈會真的應該列在每個人的旅遊清單」，認為花燈呈現的不只是傳統、藝術，還大展我國軟實力。

今年的主燈「森生守護－光之樹」有22個枝幹、368朵花苞、2300萬片葉片，象徵台灣22個縣市、368個鄉鎮、2300萬人，向下扎根汲取能量後，再匯聚到枝幹上的花苞，令其綻放，樹上還有鳥巢，內有幸福的小鳥一家人，就像台灣人民一樣。

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此外，這是第一座可以走進去的主燈，每日的6點、7點、8點、9點都會有展演，每小時安排3場次、每場次觀賞時間5分鐘、每場可容納100人，旅客至主燈內部後，將會看到長達4公尺的大球，象徵大樹的心臟，民眾若對著大樹吶喊、拍手，大球就會轉紅、上下浮動，就像是心臟跳動一般。

▲2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

馬來西亞媒體表示，主燈的設計具有深厚意義，相當震撼，直言「下一次的來台目的就是為了再遇燈會及探索台中」。來自洛杉磯及中東的媒體表示，主燈以創意新穎的方式結合了科技與傳統，且未來留存在地的想法很環保且有意義。

對於燈會結合精湛傳統燈藝與創新現代科技的燈組，泰國、英國媒體均驚豔不已，認為台灣燈會在現代氛圍中展現台灣特有的傳統文化，花燈呈現的不只是傳統及藝術，更多的是結合科技呈現的台灣軟實力。

印尼媒體則表示，「2020年台灣燈會」可稱為傳統節日的先驅，展示了傳統價值和當地潛力，同時融入台灣的高科技創新，台灣燈會真的應該列在每個人的旅遊清單

2020台灣燈會自2月8日至2月23日在后里花博園區、馬場園區及文心森林公園三大燈區展出，融合中台灣科技與人文特色，每個燈區都適合尋找自己的打卡亮點。

▲▼外媒盛讚台灣燈會。（圖／觀光局提供）