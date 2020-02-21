退休老師為土地永續種一片田　藍染文創將台灣推向國際

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「我在求學時，染色植物都被草草帶過。」退休老師鄭美淑在任教農工時，初期也只是帶過，但好學的她發現：台灣藍染曾一度為外銷重要的藍靛布料，如今染料植物快沒有了。為了維護與鑽研傳統技藝，鄭美淑為藍染種了2、3公頃田，從種植、採收到完成作品，不用除草劑、親力親為，就是為了呵護台灣的土地。

鄭美淑畢業於中興大學農藝所碩士，曾在高職任職。教科書上藍染工法的複雜性與文化內涵讓鄭美淑著迷，2001年開始參加台灣工藝研究發展中心的相關課程，向研究員馬芬妹學習藍染技術，並另外翻閱古籍，吸取經驗，後來在大學、高職等開設染色植物相關課程。

「1936年左右因為大量使用化學染料，染色植物的經濟價值變低，染料農業式微…」出了3本染料植物相關書籍的鄭美淑，細數台灣染草歷史，16、17世紀掌握藍染料的國家就能成為經濟霸國，台灣成為各國爭相殖民地…過去先民穿藍染服裝上山下田可防蚊蟲瘴氣，然而，因製作耗時費工，加上科技進步後多用化學染料，藍染這塊傳統技藝面臨消失危機。

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▼細數台灣染草歷史，鄭美淑在大學、高職開設染色植物相關課程。

鄭美淑介紹植物染料在食品、紡織上的天然原料，並舉例：常吃的粉粿，原本都用可食用的植物增色，現在用化學色素1、2滴就行了。

鄭美淑的專業是經營農場、休閒農業，先生又對開民宿有興趣，因此兩人在苗栗經營結合藍染DIY的卓也小屋，場內數百種植物除了適合休憩，還能了解藍染的製法。

整套藍染製作的工作量十分繁複，主要分為種藍、採藍、打藍、建藍四道程序。鄭美淑有著台灣人的農業技術、刻苦耐勞的精神，萃取染料的技術也日益精進，2019年國際研討會上的藍靛色素品質獲得最高分。為了不讓植物染褪色，鄭美淑堅持每一塊布要染30次以上、讓顏色吃進布裡，鄭美淑指出，經過藍染後的布料耐穿、耐磨又耐洗，自己身上穿的這件衣服已10年都沒有褪色。

鄭美淑的藍染作品不僅成色品質好，加上師大美術系畢業的兒子卓子絡擔任設計總監，把藍染布料變成時尚感的作品，展出的衣褲、鞋子、圍巾、扇子、手提包等，有許多都是出自於年輕人之手。通曉英、日文的卓子絡將藍染作品帶到海內外展出、比賽，在台灣，兩座機場以及其他縣市文創區也有展位，國外人士也常來邀展。

▼卓也小屋內的故事館，除了陳設生活化的藍染作品，還有展出各種技法以及相關歷史。

2020台灣燈會在台中，受邀展出的慈濟，主燈就是由藍染圍繞著地球而成，地球兩旁的「飛天」出自卓子絡之手，而150片68*68公分的藍染方巾，在燈會期間需在陽光下曝曬至少半個月，身為慈濟志工的鄭美淑深知慈濟提倡環保理念，希望燈會後，所有作品都不被浪費，因此方巾的品質很重要。

▼2020台灣燈會在台中，受邀展出的慈濟，主燈就是由藍染圍繞著地球而成。

鄭美淑與7、8位慈濟志工花了10天完成藍染方巾。在第一層氧化後再染第二次，至少30次，最後把浮色清洗掉，用了畫蠟藍染、縫紮藍染兩種技法完成作品。元宵燈會前，鄭美淑與卓子絡與慈濟志工在展區用手工一針一針密密縫，從早到傍晚方告完成。技法與原料全是鄭美淑無償提供，也因為品質保證，燈會尚未結束，就有許多人慕名認購燈會展出的方巾。

▼藍染方巾用了畫蠟藍染、縫紮藍染兩種技法，圖為志工先在布料上字。

鄭美淑全家一起將台灣傳統文化藍染事業復興，希望保存台灣藍染的農業、工藝、歷史、文化，到海外參展也希望增加台灣的能見度。鄭美淑表示，期待讓消費者知道藍染衣物的得來不易與耐用，因為珍惜，就不會因「快時尚」、成本低而讓消費者不懂珍惜衣物。

▼鄭美淑(右)與卓子絡(左)站在梯子上，協助志工布置主燈燈座。