　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

退休老師為土地永續種一片田　藍染文創將台灣推向國際

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼退休老師鄭美淑在任教農工時，初期也只是帶過，但好學的她發現：台灣藍染曾一度為外銷重要的藍靛布料，如今染料植物快沒有了。為了維護與鑽研傳統技藝，鄭美淑為藍染種了2、3公頃田，從種植、採收到完成作品，不用除草劑、親力親為，就是為了呵護台灣的土地。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「我在求學時，染色植物都被草草帶過。」退休老師鄭美淑在任教農工時，初期也只是帶過，但好學的她發現：台灣藍染曾一度為外銷重要的藍靛布料，如今染料植物快沒有了。為了維護與鑽研傳統技藝，鄭美淑為藍染種了2、3公頃田，從種植、採收到完成作品，不用除草劑、親力親為，就是為了呵護台灣的土地。

鄭美淑畢業於中興大學農藝所碩士，曾在高職任職。教科書上藍染工法的複雜性與文化內涵讓鄭美淑著迷，2001年開始參加台灣工藝研究發展中心的相關課程，向研究員馬芬妹學習藍染技術，並另外翻閱古籍，吸取經驗，後來在大學、高職等開設染色植物相關課程。

「1936年左右因為大量使用化學染料，染色植物的經濟價值變低，染料農業式微…」出了3本染料植物相關書籍的鄭美淑，細數台灣染草歷史，16、17世紀掌握藍染料的國家就能成為經濟霸國，台灣成為各國爭相殖民地…過去先民穿藍染服裝上山下田可防蚊蟲瘴氣，然而，因製作耗時費工，加上科技進步後多用化學染料，藍染這塊傳統技藝面臨消失危機。

請繼續往下閱讀...

▼細數台灣染草歷史，鄭美淑在大學、高職開設染色植物相關課程。

▲▼退休老師鄭美淑在任教農工時，初期也只是帶過，但好學的她發現：台灣藍染曾一度為外銷重要的藍靛布料，如今染料植物快沒有了。為了維護與鑽研傳統技藝，鄭美淑為藍染種了2、3公頃田，從種植、採收到完成作品，不用除草劑、親力親為，就是為了呵護台灣的土地。（圖／慈濟基金會提供）

鄭美淑介紹植物染料在食品、紡織上的天然原料，並舉例：常吃的粉粿，原本都用可食用的植物增色，現在用化學色素1、2滴就行了。

鄭美淑的專業是經營農場、休閒農業，先生又對開民宿有興趣，因此兩人在苗栗經營結合藍染DIY的卓也小屋，場內數百種植物除了適合休憩，還能了解藍染的製法。

整套藍染製作的工作量十分繁複，主要分為種藍、採藍、打藍、建藍四道程序。鄭美淑有著台灣人的農業技術、刻苦耐勞的精神，萃取染料的技術也日益精進，2019年國際研討會上的藍靛色素品質獲得最高分。為了不讓植物染褪色，鄭美淑堅持每一塊布要染30次以上、讓顏色吃進布裡，鄭美淑指出，經過藍染後的布料耐穿、耐磨又耐洗，自己身上穿的這件衣服已10年都沒有褪色。

鄭美淑的藍染作品不僅成色品質好，加上師大美術系畢業的兒子卓子絡擔任設計總監，把藍染布料變成時尚感的作品，展出的衣褲、鞋子、圍巾、扇子、手提包等，有許多都是出自於年輕人之手。通曉英、日文的卓子絡將藍染作品帶到海內外展出、比賽，在台灣，兩座機場以及其他縣市文創區也有展位，國外人士也常來邀展。

▼卓也小屋內的故事館，除了陳設生活化的藍染作品，還有展出各種技法以及相關歷史。

▲▼退休老師鄭美淑在任教農工時，初期也只是帶過，但好學的她發現：台灣藍染曾一度為外銷重要的藍靛布料，如今染料植物快沒有了。為了維護與鑽研傳統技藝，鄭美淑為藍染種了2、3公頃田，從種植、採收到完成作品，不用除草劑、親力親為，就是為了呵護台灣的土地。（圖／慈濟基金會提供）

2020台灣燈會在台中，受邀展出的慈濟，主燈就是由藍染圍繞著地球而成，地球兩旁的「飛天」出自卓子絡之手，而150片68*68公分的藍染方巾，在燈會期間需在陽光下曝曬至少半個月，身為慈濟志工的鄭美淑深知慈濟提倡環保理念，希望燈會後，所有作品都不被浪費，因此方巾的品質很重要。

▼2020台灣燈會在台中，受邀展出的慈濟，主燈就是由藍染圍繞著地球而成。

▲▼退休老師鄭美淑在任教農工時，初期也只是帶過，但好學的她發現：台灣藍染曾一度為外銷重要的藍靛布料，如今染料植物快沒有了。為了維護與鑽研傳統技藝，鄭美淑為藍染種了2、3公頃田，從種植、採收到完成作品，不用除草劑、親力親為，就是為了呵護台灣的土地。（圖／慈濟基金會提供）

鄭美淑與7、8位慈濟志工花了10天完成藍染方巾。在第一層氧化後再染第二次，至少30次，最後把浮色清洗掉，用了畫蠟藍染、縫紮藍染兩種技法完成作品。元宵燈會前，鄭美淑與卓子絡與慈濟志工在展區用手工一針一針密密縫，從早到傍晚方告完成。技法與原料全是鄭美淑無償提供，也因為品質保證，燈會尚未結束，就有許多人慕名認購燈會展出的方巾。

▼藍染方巾用了畫蠟藍染、縫紮藍染兩種技法，圖為志工先在布料上字。

▲▼退休老師鄭美淑在任教農工時，初期也只是帶過，但好學的她發現：台灣藍染曾一度為外銷重要的藍靛布料，如今染料植物快沒有了。為了維護與鑽研傳統技藝，鄭美淑為藍染種了2、3公頃田，從種植、採收到完成作品，不用除草劑、親力親為，就是為了呵護台灣的土地。（圖／慈濟基金會提供）

鄭美淑全家一起將台灣傳統文化藍染事業復興，希望保存台灣藍染的農業、工藝、歷史、文化，到海外參展也希望增加台灣的能見度。鄭美淑表示，期待讓消費者知道藍染衣物的得來不易與耐用，因為珍惜，就不會因「快時尚」、成本低而讓消費者不懂珍惜衣物。

▼鄭美淑(右)與卓子絡(左)站在梯子上，協助志工布置主燈燈座。

▲▼退休老師鄭美淑在任教農工時，初期也只是帶過，但好學的她發現：台灣藍染曾一度為外銷重要的藍靛布料，如今染料植物快沒有了。為了維護與鑽研傳統技藝，鄭美淑為藍染種了2、3公頃田，從種植、採收到完成作品，不用除草劑、親力親為，就是為了呵護台灣的土地。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
運將涂清涼「反對劉真優先換心」！曝曾載過她沒拿到車資
一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！
剛從大陸返台就想闖關出境！旅客被攔怒譙：不知道我是台商嗎？
急尋！北市男子「胡析延」全填假資料　12日中國入境失聯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學學測成績24日出爐　避開網路大塞車「線上、手機查詢」點這裡

剛回暖又要變天！未來一週2時間點有雨「北台灣低溫探13°C」

睽違10年仍無緣！世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出

台製「瑞德西韋」曝光！　雪白結晶...合成純度達97%

貨運哥「搬4箱口罩」！一票熱情婆媽秒包圍　他苦笑求放過：貨會送不完

開學倒數「口罩、酒精備好了」　竹市61校開學前完成校園消毒

退休老師為土地永續種一片田　藍染文創將台灣推向國際

藝文圈受疫情衝擊！文化部將提「藝文紓困辦法」補助營運

一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！

運將涂清涼「反對劉真優先換心」！要重機騎士騎快點：很缺貨...網傻眼罵爆

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

大學學測成績24日出爐　避開網路大塞車「線上、手機查詢」點這裡

剛回暖又要變天！未來一週2時間點有雨「北台灣低溫探13°C」

睽違10年仍無緣！世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出

台製「瑞德西韋」曝光！　雪白結晶...合成純度達97%

貨運哥「搬4箱口罩」！一票熱情婆媽秒包圍　他苦笑求放過：貨會送不完

開學倒數「口罩、酒精備好了」　竹市61校開學前完成校園消毒

退休老師為土地永續種一片田　藍染文創將台灣推向國際

藝文圈受疫情衝擊！文化部將提「藝文紓困辦法」補助營運

一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！

運將涂清涼「反對劉真優先換心」！要重機騎士騎快點：很缺貨...網傻眼罵爆

大學學測成績24日出爐　避開網路大塞車「線上、手機查詢」點這裡

剛回暖又要變天！未來一週2時間點有雨「北台灣低溫探13°C」

超暖！心疼運將用漂白水「消毒到過敏」　男星街頭免費送1000罐次氯酸水

快訊／台南市將軍區槍擊案！男「頭+胸部槍傷」送醫亡　女頭部重創命危

睽違10年仍無緣！世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出

二哈入住「XXL新家」傻眼10秒超委屈！　網看笑噴：這臘腸躺的吧

獨家／保戶驚見「保單7個月沒繳費紀錄」！南山人壽證實系統有誤：保障不會中斷

財訊／中台灣摩鐵教父　洪國清發跡傳奇

北京醫院爆「群聚感染」34例！　院長：深感內疚痛心

先探／IC設計股　三檔績優生出列

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

FB直播賣口罩「100片1500元」吸6千人搶標

新北失聯男「管永安」找到了！

張上淳：首例出院女台商肺纖維化

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

浙江台商體內病毒釀台灣首死　不列第25例

案24北部婦人群聚關聯圖曝！

「很快宣布日韓二級警示」陳時中：更強防疫手段

傳白牌司機妹妹公司同事也感染？莊人祥回應

更多熱門

相關新聞

台灣燈會倒數4天　8大必逛主燈區

台灣燈會倒數4天　8大必逛主燈區

2020台灣燈會從2月8日開幕以來，臺中后里主展區及文心森林公園副展區，參觀人次累計已超過450萬人次，雖遇2波寒流來襲，賞燈人潮每日仍絡繹不絕，燈會倒數最後4天，即將於23日落幕，交通部觀光局呼籲民眾把握最後機會前往參觀，若賞燈時間有限，提示了主燈區中8大必逛亮點作品攻略。

機械巨蟲秀　展演期限只剩3天

機械巨蟲秀　展演期限只剩3天

Polestar打造電動車超環保內裝

Polestar打造電動車超環保內裝

健康把關　慈濟防疫物資送移民署

健康把關　慈濟防疫物資送移民署

廢棄燈變「祈福天燈」　志工巧手傳遞祝福

廢棄燈變「祈福天燈」　志工巧手傳遞祝福

關鍵字：

藍染植物染鄭美淑台灣燈會環保染料慈濟卓也

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面