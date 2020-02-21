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台灣燈會「史上最難」卻盛況空前　疫情衝擊...今仍將破千萬人次

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▲▼台灣燈會堪稱史上最難，參觀人數卻將突破千萬人次。（圖／台中市政府提供）

▲台灣燈會堪稱史上最難，參觀人數卻將突破千萬人次。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台灣燈會人潮盛況空前，總參觀人次已達980萬，預估21日將可破千萬。台中市政府表示，台中台灣燈會是「史上最難」的燈會！包括「展期最長」、「規模最大」、「籌備期最短」，面對新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，但人氣依然不減，「你燈會第幾刷了？」儼然成為網友最新問候用語。燈會將進入倒數3天，歡迎民眾把握機會前往參觀。

台中市新聞局長黃國瑋表示，燈會開幕至今已吸引許多網紅、網美前往拍照打卡，在IG瘋傳，網路上也掀起很大的討論！最近爆棚的人氣網路話題就是「你燈會第幾刷了？」、「你第幾次去台灣燈會了？」，儼然成為網友最新招呼用語，2020台灣燈會堪稱「值得一去再去的台灣燈會！」

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▲▼台灣燈會堪稱史上最難，參觀人數卻將突破千萬人次。（圖／台中市政府提供）

▲▼台灣燈會倒數三天，市府歡迎民眾趁早參觀。（圖／台中市政府提供）

▲▼台灣燈會堪稱史上最難，參觀人數卻將突破千萬人次。（圖／台中市政府提供）

中市新聞局表示，2020台灣燈會主展區2月8日開幕，叫好又叫座，根據統計，開幕日主、副展區參觀總人次達66.3萬，一舉突破2019屏東燈會開幕日60萬參觀人次，隔天週日更衝出74萬參觀人次，可見市府加強各項防疫整備工作下，讓民眾攜家帶眷來台灣燈會遊玩。

新聞局說，為打造安心遊憩賞燈環境，市府各局處總動員，全力做好防疫工作，除了定期消毒園區環境，並要求燈會工作人員與志工配戴口罩，出勤前量測體溫，加強衛教宣導；展區內也備有洗手乳、乾洗手液、額溫槍等防疫物資，還有醫護人員進駐待命，若遊客身體不適，可立即提供協助，2月23日將是閉幕日，只剩3天，歡迎大家把握最後幾天賞花燈、玩台中。

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