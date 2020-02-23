黃珊珊：「北市首長不得出國」　相信不會有人故意要去疫區

▲黃珊珊主持防災士防疫教育訓練。（圖／記者楊亞璇攝）



記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情升溫，澎湖縣政府23日率先禁止公務員請假出國，台中、台南也紛紛宣導不得前往旅遊警示國家。對此，台北市副市長黃珊珊受訪表示，北市首長不得出國，相信也不會有人故意要去疫區，公務員不需特別明文禁止。

黃珊珊舉例，二月初的議會考察團，但首長基本上是防災第一線，有非常重的責任，當時就和議會商量，所有考察團暫緩，市府首長是北市府防災專責人員，原則上不宜出國，除非有不得已的理由，例如結婚嫁娶，否則北市本來就要求首長不得出國。

黃珊珊說，至於公務同仁還是有它自己的假期，相信也不會有人故意要去疫區，所以不需要特別明文禁止，相信台灣公務員都很盡忠職守，不需要特別明文規定，他們會做好判斷。

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