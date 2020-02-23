　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫起防疫！　黃偉哲：學校及教育、托嬰機構人員加強環境清消毒！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市長黃偉哲市長請學校、幼兒園、托嬰中心等機構人員開學後，加強室內環境、上課空間及交通車消毒措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲市長請學校、幼兒園、托嬰中心等機構人員開學後，加強室內環境、上課空間及交通車消毒措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情國際持續升溫，台灣累計26例確診個案，1名死亡，日本、韓國旅遊疫情升高至第二級「警示)」，為防範疫情社區及校園傳播，黃偉哲市長請學校、幼兒園、托嬰中心等機構人員開學後，加強室內環境、上課空間及交通車消毒措施。

衛生局提醒學校、幼兒園、托嬰中心等機構人員，開學之際，校內上課空間及學校自備學生交通車均應落實自主清潔及消毒管理，可有效預防COVID-19、流感、腸病毒、病毒性腸胃炎等傳染病傳播。

請繼續往下閱讀...

室內空間消毒應加強經常接觸之門把、桌面、教具、玩具、電燈開關、遊樂設施或其他公共區域消毒；交通車消毒比照交通部及「嚴重特殊傳染性肺炎因應指引：大眾運輸」之規定，就學生接觸之車內座椅、扶手、拉環等處，於出車前、收班後確實清潔消毒，以維護學生健康。

衛生局建議大範圍消毒時，使用500ppm漂白水即可，巿售家庭用漂白水濃度一般在5至6％，取 100 ml漂白水，加入10公升的清水中攪拌均勻即可，清潔時人員應穿戴防水手套、口罩等防護衣物，擦拭時消毒反應時間至少10分鐘以上，再使用清水擦拭清潔。

校園裡人口密集，市長黃偉哲十分關心校園防疫作為，特別責請市府團隊在開學前夕，務必加強學校每一個角落的清消；開學後，教職人員與家長應督導學童落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；學童進入校園時應量測體溫，如有發燒，請學童務必戴上口罩，請其在家休息落實生病不上課，尚未離校者安置於保健室，通知家長帶回就醫；就醫後務必回報校方或園方診斷結果。

教育局已於2月18日發布「台南市政府教育局所屬學校因應新型冠狀病毒COVID-19（漢肺炎）停課復課補課及輔導處理原則」，針對個別性、班級性以及全校性停課期間，學生的課業學習以及停課後補課、輔導的處理方式預為因應。

教育局長鄭新輝表示，國內對疫情的監控相當嚴謹，台南市也尚未出現確診案例，相對是比較安全的城市，但在落實「阻絕傳染風險於校園之外」、「料敵從寬，禦敵從嚴」的防疫作戰指導原則下，對各項防疫準備工作必須嚴肅看待。若開學後有學生必須在家自主健康管理，基本上由導師規劃停課期間學生在家自主學習之進度，由導師主動聯繫學生、輔導其在家自學及做好時間管理。

鄭新輝進一步表示，若遇班級性、全校性停課，學校應事先建立妥適的聯繫通報管道，停課期間也應每日充分掌握學生狀況，並依規定通報。教師於停課期間，也應進行備課，設計教學單元及準備教學相關事宜。

至於停課期間，可鼓勵學生善用本局資訊中心建置的「學生線上自主學習網」（http://www.tn.edu.tw/hlearning/），內容包含有教育局開發的創課坊、愛測網，以及教育部因材網（https://adl.edu.tw/）、教育部教育雲（https://cloud.edu.tw/）、tutor ABC、均一教育平台等線上學習資源，將居家學習進度與正式課程進度做最適切的結合，或利用教學多媒體隨選視訊系統進行線上學習。

鄭新輝也提醒，學生復課後，學校應安排輔導教師重建心理健康，避免產生同儕排擠或標籤化的效應。至於相關補課方式，由學校課程發展委員會在考量教師及學生作息與學生最佳學習效果的前提下，彈性調整補課日期，分散於每週、假日或集中於寒、暑假補課。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
隔離14天沒事又宅在家10天　廣東女一驗「竟是陽性」確診無症
春風「以為有艷遇」結果被已讀！女直播主一聽職業秒消失
柯文哲槓上陳時中！黃珊珊鬆口：我才是唯一知道「北部女」的人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／鑽石公主號19人二採檢驗結果將公布！指揮中心14時最新說明

疫起防疫！　黃偉哲：學校及教育、托嬰機構人員加強環境清消毒！

彰化捐血250C.C送50片口罩！清晨4點有人排隊　250張號碼牌10分鐘發光

台南武聖夜市傳4月底熄燈　市府：尚未接獲任何訊息

可下半年出發！AirAsia最狂「0元機票」促銷　飛澳洲單程也只要1千7

世界第二！　國際發明展台灣獲「8金8銀4銅」...擊敗20多國

先不省水了！交通場站、景區水龍頭改正常出水　林佳龍再曝防疫下一步

整日戴口罩「悶出口臭」！他用口腔噴劑仍無解　過來人「曝關鍵」解答了

影／病毒全吃下肚！他觀察出「南韓廁後習慣」讓疫情失控…網曝：吃飯方式更危險

中華航空被誤認中國籍　長樂會發起「正名請願」...8500人響應

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

LIVE／鑽石公主號19人二採檢驗結果將公布！指揮中心14時最新說明

疫起防疫！　黃偉哲：學校及教育、托嬰機構人員加強環境清消毒！

彰化捐血250C.C送50片口罩！清晨4點有人排隊　250張號碼牌10分鐘發光

台南武聖夜市傳4月底熄燈　市府：尚未接獲任何訊息

可下半年出發！AirAsia最狂「0元機票」促銷　飛澳洲單程也只要1千7

世界第二！　國際發明展台灣獲「8金8銀4銅」...擊敗20多國

先不省水了！交通場站、景區水龍頭改正常出水　林佳龍再曝防疫下一步

整日戴口罩「悶出口臭」！他用口腔噴劑仍無解　過來人「曝關鍵」解答了

影／病毒全吃下肚！他觀察出「南韓廁後習慣」讓疫情失控…網曝：吃飯方式更危險

中華航空被誤認中國籍　長樂會發起「正名請願」...8500人響應

只為多見王子幾面！　女友飲料店「每月都虧6位數」堅持繼續開原因曝

宜市800祈福防疫香袋發送秒殺　26日加碼1000個再安民心

中職／桃猿與英雄熱身賽　黃子鵬解決李政厚2局0比0

寫給為愛遲疑的人...單曲串流破億！走在復古風上的韓樂團Jannabi

電梯維修中…她狂爬2趟12樓！曝光「鄰居梯間2金爐」還燒過　網譙翻危險炸

施振榮力挺宏碁BeingLife創作大賽　盼學子用「智聯網」解決生活難題

原來長痘痘是瀏海害的？7大「變醜壞習慣」你中了幾個

劉真裝葉克膜17天...曾國城「驚訝程度不亞於Kobe」　自爆心臟瓣膜閉鎖不全

鹿晗爆住關曉彤家！　「和準岳父隔1天PO照」被揪細節…網驚喜：好事近了

暴力零容忍　台南市家暴防治志工隊帶領民眾防家暴

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭網友

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

施文儀：陳時中恐在錯誤領導下被糟蹋掉

南韓433例炸裂！台網友卻激讚高招

3縣市大雨特報　中南部空品拉警報

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

心理師點破：窮太久也是你的錯！

手機架被弄斷！她低頭見「罕見心意」暖翻

921地震20年憑空冒2座堰塞湖！

居家檢疫14天！他「缺席母親告別式」錯過最後一面

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

更多熱門

相關新聞

柯P爆出席1次防疫會議　黃珊珊回應了

柯P爆出席1次防疫會議　黃珊珊回應了

台北市長柯文哲連日針對新冠肺炎疫情對中央出意見，但台北市議員簡舒培爆料，台北市至今開了11次防疫應變會議，柯文哲只出席1次。對此，北市副市長黃珊珊23日受訪表示，北市的總指揮是她，所以柯文哲不用每次會議都參加。

黃珊珊：北市首長不得出國

黃珊珊：北市首長不得出國

黃珊珊「北市把社區感染當作真實存在」：奇怪，全世界定義和台灣不一樣

黃珊珊「北市把社區感染當作真實存在」：奇怪，全世界定義和台灣不一樣

三點建議防止中小學群聚感染

三點建議防止中小學群聚感染

自製紅外線熱像儀防疫

自製紅外線熱像儀防疫

關鍵字：

防疫黃偉哲學校教育托嬰機構消毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

謝和弦爸爸打電話道歉！

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

視障女搭捷運遭性騷　北捷警察出面了

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面