疫起防疫！　黃偉哲：學校及教育、托嬰機構人員加強環境清消毒！

▲台南市長黃偉哲市長請學校、幼兒園、托嬰中心等機構人員開學後，加強室內環境、上課空間及交通車消毒措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情國際持續升溫，台灣累計26例確診個案，1名死亡，日本、韓國旅遊疫情升高至第二級「警示)」，為防範疫情社區及校園傳播，黃偉哲市長請學校、幼兒園、托嬰中心等機構人員開學後，加強室內環境、上課空間及交通車消毒措施。

衛生局提醒學校、幼兒園、托嬰中心等機構人員，開學之際，校內上課空間及學校自備學生交通車均應落實自主清潔及消毒管理，可有效預防COVID-19、流感、腸病毒、病毒性腸胃炎等傳染病傳播。

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室內空間消毒應加強經常接觸之門把、桌面、教具、玩具、電燈開關、遊樂設施或其他公共區域消毒；交通車消毒比照交通部及「嚴重特殊傳染性肺炎因應指引：大眾運輸」之規定，就學生接觸之車內座椅、扶手、拉環等處，於出車前、收班後確實清潔消毒，以維護學生健康。

衛生局建議大範圍消毒時，使用500ppm漂白水即可，巿售家庭用漂白水濃度一般在5至6％，取 100 ml漂白水，加入10公升的清水中攪拌均勻即可，清潔時人員應穿戴防水手套、口罩等防護衣物，擦拭時消毒反應時間至少10分鐘以上，再使用清水擦拭清潔。

校園裡人口密集，市長黃偉哲十分關心校園防疫作為，特別責請市府團隊在開學前夕，務必加強學校每一個角落的清消；開學後，教職人員與家長應督導學童落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；學童進入校園時應量測體溫，如有發燒，請學童務必戴上口罩，請其在家休息落實生病不上課，尚未離校者安置於保健室，通知家長帶回就醫；就醫後務必回報校方或園方診斷結果。

教育局已於2月18日發布「台南市政府教育局所屬學校因應新型冠狀病毒COVID-19（漢肺炎）停課復課補課及輔導處理原則」，針對個別性、班級性以及全校性停課期間，學生的課業學習以及停課後補課、輔導的處理方式預為因應。

教育局長鄭新輝表示，國內對疫情的監控相當嚴謹，台南市也尚未出現確診案例，相對是比較安全的城市，但在落實「阻絕傳染風險於校園之外」、「料敵從寬，禦敵從嚴」的防疫作戰指導原則下，對各項防疫準備工作必須嚴肅看待。若開學後有學生必須在家自主健康管理，基本上由導師規劃停課期間學生在家自主學習之進度，由導師主動聯繫學生、輔導其在家自學及做好時間管理。

鄭新輝進一步表示，若遇班級性、全校性停課，學校應事先建立妥適的聯繫通報管道，停課期間也應每日充分掌握學生狀況，並依規定通報。教師於停課期間，也應進行備課，設計教學單元及準備教學相關事宜。

至於停課期間，可鼓勵學生善用本局資訊中心建置的「學生線上自主學習網」（http://www.tn.edu.tw/hlearning/），內容包含有教育局開發的創課坊、愛測網，以及教育部因材網（https://adl.edu.tw/）、教育部教育雲（https://cloud.edu.tw/）、tutor ABC、均一教育平台等線上學習資源，將居家學習進度與正式課程進度做最適切的結合，或利用教學多媒體隨選視訊系統進行線上學習。

鄭新輝也提醒，學生復課後，學校應安排輔導教師重建心理健康，避免產生同儕排擠或標籤化的效應。至於相關補課方式，由學校課程發展委員會在考量教師及學生作息與學生最佳學習效果的前提下，彈性調整補課日期，分散於每週、假日或集中於寒、暑假補課。

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