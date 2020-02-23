黃珊珊「北市把社區感染當作真實存在」：奇怪，全世界定義和台灣不一樣

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，北市副市長黃珊珊23日主持防災士防疫教育訓練。黃珊珊受訪強調，相信沒有社區感染都不做準備，這才是最大的危險，她認為已經不需要討論到底是不是社區感染。

黃珊珊23日帶領200多名防災士進行教育訓練，她示範洗手、戴口罩以及製作消毒水。黃珊珊說，社區平常都訓練的防災士，原來接受風災、水災的訓練，沒有接受過疫災的訓練，今天受訓後回到社區去教導防疫，所以希望增加防疫的知識，成為社區的小蜜蜂，執行「發現、通報、行動，限制，撲滅」這5個動作。

黃珊珊表示，現在都是被動接受中央指示，北市府把社區感染當作真實存在，我們現在就在做社區感染的防範，「不用先去確定是不是社區感染，大家做好準備」，口水都沒有意義。

▲黃珊珊主持防災士防疫教育訓練。（圖／記者楊亞璇攝）

至於現在是否有社區感染的問題，黃珊珊認為，只是個定義，「重點是全世界的定義，和台灣不太一樣，這是比較奇怪的地方」，到底是不是已經不重要，重要的事有沒有做好準備，「我們每天都在相信沒有社區感染都不做準備，這才是最大的危險」，不是恐慌，而是做好準備就不會恐慌，已經不需要討論到底是不是社區感染。

黃珊珊呼籲，從中央到地方都不應該爭辯到底是不是社區感染，永遠都不會社區感染，就不會有日本，韓國這麼重要的疫情，大家應該把它當成一個問題，面對它、解決它，而不是迴避它，「就算不是社區感染，難道就不用做準備了嗎？」

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