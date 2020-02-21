嘉義男亂貼「xxx得武漢肺炎」　警約談到案最高可罰300萬元

▲嘉義孫男涉傳未經證實疫情訊息已觸法。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導



新冠肺炎疫情逐漸升溫，影響層面極大，國內陸續增添數起確診新冠肺炎相關病例，因此居家檢疫及隔離人數攀升後，民眾關注程度亦逐漸遞增。尤其網路臉書、LINE社團謠言滿天飛，致使疫情蔓延的不實訊息造成民眾恐慌。嘉義縣警察局20日接獲嘉義縣衛生局通報，有民眾於手機通訊軟體Line群組內張貼訊息，內文提到「名字：許○○這個人得武漢肺炎，確診，沒有在嘉義隔離，到處亂跑，請嘉義親友戴上口罩注意安全…機關目前全面在追這位許○○了」的假訊息貼文。為避免不實假訊息持續散布，打擊民眾對政府防疫能力信心，警方主動介入調查，並將該男子送辦。

嘉義縣刑事警察大隊大隊長紀延熹隨即指派科技犯罪偵查隊著手調查，鎖定大林鎮孫姓男子涉嫌，孫姓男子坦言鄰里間多數為年長者，基於關心立場加上自身過於關注疫情發展，見到該則貼文未經查證就遭他人貿然轉傳，事後得知觸法而懊悔不已。



嘉義縣警察局表示，貼文者涉嫌違反傳染病防治法第 63 條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將處新臺幣 300 萬元以下罰金，已將孫男移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

警方同時也呼籲全國民眾關心疫情之際，如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，亦應先向政府權責機關或撥打1922專線查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。