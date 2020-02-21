美國務卿龐佩奧祝賀聖露西亞獨立41週年　特別提到台灣





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo)在祝賀我國友邦聖露西亞41週年獨立紀念日賀詞中，特別提到台灣。對此，外交部21日表達感謝之意。

22日是友邦聖露西亞獨立41週年紀念日，外交部發言人歐江安表示，為彰顯對台露邦誼的重視，分別由總統蔡英文致函總督史納克(Emmanuel Neville Cenac)，行政院長蘇貞昌致函總理查士納(Allen Chastanet)，以及外交部長吳釗燮致函外長鮑布蘭(Sarah Flood-Beaubrun)，表達我國政府與人民的誠摯賀忱。

歐江安指出，美國國務卿蓬佩奧21日發表聲明祝賀聖露西亞獨立41週年，內容特別提及聖露西亞與台灣的夥伴關係顯示露國對人權、法治及民主原則的承諾。

歐江安說，對於美國國務卿在聲明中提及並肯定台露關係，外交部表達歡迎與感謝。台美雙方在友邦有許多議題可以合作，除有助友邦的國家發展外，也有助維持區域的繁榮與穩定。

外交部強調，聖露西亞是我國在加勒比海的重要友邦，兩國自2007年復交以來，各項合作均順利進行。露國政府也長期堅定支持台灣參與國際組織與事務，台露兩國邦誼穩固友好。我國將秉持踏實外交原則，持續與友邦推動互惠互利的合作計畫，並與美國攜手合作，推動拉美暨加勒比海、印太地區的穩定、和平與繁榮，共創多贏。