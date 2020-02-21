開學倒數「口罩、酒精備好了」　竹市61校開學前完成校園消毒

▲市長林智堅召集全市61所校長防疫會議。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

因應新冠肺炎（COVlD-19）高中(含)以下學校及公立幼兒園延至2月25日開學日，新竹市高中職以下公、私立共61位校長齊聚召開防疫會議，除了擬定開學前後的防疫工作、開學前61所學校完成消毒，並已備齊口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，開學後也要求各校遵守「六大校園防疫守則」，包括自主健康管理、進校量體溫、確實掌握防疫物資、正確勤洗手、校園消毒保持教室通風、隔離安置措施等，各校校長務必把關落實；針對發燒居家隔離的學生，市府也提供各校線上學習平台供孩子在家學習，另備齊2400台平版電腦支援。

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▲市府也將提供線上學習平台，讓無法到校孩子仍能在家學習，另備齊2400台平版電腦支援，兼顧防疫工作與孩子學習需求。

林智堅表示，市府過年前就已開設二級指揮中心謹慎面對，隨時掌握最新疫情發展，面對即將到來的開學日，包括針對各校園、開放場所全面環境消毒，此外，市府備妥2178盒口罩、1000瓶酒精與258支額溫槍供各校使用，請各校務必做好物資盤點，有任何需要市府一定第一時間協助處理，共同為開學日做好萬全準備。

另外，依據教育部頒布的停課停班標準標準，若有發燒的孩子將由校方協助個案隔離、在家休養，為確保學生受教權不受損，市府也將提供線上學習平台，讓無法到校孩子仍能在家學習，並備齊2400台平版電腦支援，兼顧防疫工作與孩子學習需求。

▲▼「新竹縣學生校外生活輔助會」協助發放口罩。（圖／新竹縣政府提供）



另外，新竹縣部分，由教育部提供口罩等相關物資作為緊急支援之「防疫備用物資」，也在21日由「新竹縣學生校外生活輔導會」協助發放，本次領取對象包含新竹縣內各高中職校(含國、縣、私立)、縣立國中、小學(含私立)、公立幼兒園、國立特教學校及實驗教育機構，本次發放作業將分三梯次發送，2月21日上午發送以竹東、五峰、尖石及芎林等區域內符合領取對象資格之學校。下午則是發送竹北、關西、橫山、北埔及峨眉等區域內學校。

本梯次發放數量總計幼兒194盒9700片、兒童1212盒6萬600片、成人907盒4萬5350片及356支額溫槍；24日將會繼續發放以新埔、湖口、新豐及寶山等區域內學校。本次發放口罩為緊急備用物資，供學生臨時性出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者使用。使用上以學生為原則，若使用於行政人員或教師必須備註緊急使用之原因。

▲▼新竹縣各校也陸續完成消毒。

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