美國CDC誤列台灣「明顯社區傳播」　吳釗燮：備資料盼改正

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

針對新冠肺炎疫情，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新在網站中列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣。對此，外交部長吳釗燮21日受訪時表示，目前美方已經知道我們的顧慮，希望我方能提供更多科學資料給他們。

根據美國CDC網站指出，社區傳播（community spread）意味著人們已經感染病毒，但部分個案出現包括感染地點、途徑未知等狀況。在該網站中也將台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南被列入明顯社區傳播的國家名單。

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢。吳釗燮會後受訪時表示，外交部昨天在第一時間知情後，就已向美方提出改正。

吳釗燮指出，依照社區傳播的定義，台灣目前的狀況並不符合，因此很快就跟美方澄清有問題，美方也知道我方的顧慮，希望台灣能提供更多科學資料，「我們正在處理當中，希望美方能夠改正」。

此外，由於日、韓國等國近期新冠肺炎病例數快速上升，外界好奇支持將日本與韓國進入旅遊疫情警示第二級。對此吳釗燮表示，外交部百分之百配合中央疫情指揮中心決定，指揮中心做的決定一定都是對國家最重要、最好的決定。

至於此舉是否擔心日方不滿？吳釗燮僅說「這個我們倒不擔心」，當決定一旦做好，外交部會負責向日方說明。

▼衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮備詢。（圖／記者李毓康攝）



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