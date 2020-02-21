蘇貞昌踏進立院先量額溫　盼朝野合作通過紓困條例





▲立法院開議首日，蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院21日新會期開議，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，行政院長蘇貞昌在踏進議場前也先接受量體溫。他受訪時表示，希望朝野能共同合作，儘速通過昨天拍板的紓困條例，讓疫情傷害損到最小。

立法院長游錫堃一早受訪時表示，開議第一天心情有些緊張；蘇貞昌則是笑說游錫堃是老經驗沒問題，他也提到行政院紓困條例昨天通過送到立院，期待朝野黨團大家合作，盡快通過，讓防疫順利進行。

蘇貞昌表示，疫情險峻，朝野黨團知道民意都希望大家協力抗疫，讓疫情趨緩，保護國人健康。立法院是最高民意機關，民意優先，至於行政機關要做事，需要立院支持，「我想現在大家應全國一致，讓疫情傷害損到最小。」

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