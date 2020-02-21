立院朝野共同聲明籲WHO讓台灣加入：健康權不應遺漏任何人





▲立法院開議首日，蘇貞昌接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，立法院新會期21日開議，院會中將宣讀朝野黨團共同聲明，呼籲WHO聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，以完整無礙的制度化方式接納台灣參與WHO的運作。對此，行政院長蘇貞昌一早受訪時表示，這是非常符合民意的作法，很多國家都為我們仗義執言。

根據立院朝野黨團共同聲明指出，WHO宗旨在追求全人類的最高健康標準，保障健康權的普世價值，不應該遺漏任何人。WHO作為最重要的國際醫療組織，應堅定捍衛此宗旨，不該因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康的權利，且誤將台灣列為中國大陸疫區的一部分，導致台灣被部分國家實施出入境管制或停航。

蘇貞昌表示，立法院朝野黨團大家已經有共識要發表，呼籲WHO讓台灣能夠參加，這是非常符合民意、也是台灣需要的作法，也是讓世界看到，台灣在防疫上有很好有經驗，可以對世界貢獻，很多國家都為台灣仗義發言，也顯示台灣越來越受到重視。

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