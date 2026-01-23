快訊／第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／第一代少年股神蕭漢森「炒股撈7000萬」　1500萬交保

記者劉昌松、葉國吏／台北報導　

「第一代少年股神」蕭漢森，涉嫌在2021年違反《證券交易法》操縱股價罪，22日被移送。訊後23日早蕭漢森交保1500萬元、限制出境出海、限制住居。

▲▼蕭漢森 。（圖／記者劉昌松攝）

▲蕭漢森。（圖／記者劉昌松攝，下同）

檢方調查，蕭漢森疑似炒作的7檔股票分別是燁興(2007)、亞諾法(4133)、大眾控(3701)、英利KY(2239)、圓剛(2417)、志信(2611)、映泰(2399)，蕭漢森疑似利用個人可掌控的公司與人頭帳戶，在收盤前進場拉抬股價，隔天開盤前掛出大量買單，吸引投資人注意，但在開市時抽單，讓投資人來不及反應。

檢察官陳玟瑾22日指揮調查局台北市調處，搜索蕭漢森住處及恩又博投資公司、華允資產管理公司等9地，並通知蕭漢森等人到案說明並釐清炒作手法與規模，案件朝違法操縱股價等罪嫌方向偵辦。訊後23日早蕭漢森交保1500萬元、限制出境出海、限制住居。

▲▼蕭漢森 。（圖／記者劉昌松攝）

10歲就會看盤　90年蕭漢森一戰成名
回顧蕭漢森的過往，他擁有第一代少年股神的封號，他2023年曾砸下22.87億元買下散熱廠力致1.4499萬張持股，引發市場熱議，蕭漢森和弟弟蕭漢彬被媒體報導。蕭氏兄弟的父親為知名中醫師，並且開設中醫診所，母親過去曾在診所擔任護理師。

股市神秘大戶蕭漢森，涉嫌在2021年違反《證券交易法》操縱股價罪，22日被移送。回顧蕭漢森的過往，他可以說是第一代的少年股神，在1990年代一戰成名。

