鑽石公主包機返國　馬英九替武漢發聲「雙方各退一步」

▲馬英九呼籲，雙方拋下成見。（圖／翻攝自馬英九臉書）

記者張乃文／綜合報導

鑽石公主號上的台人旅客於21日搭乘包機返台，不過，滯留武漢、同時在等待第二批包機的台灣人也在首批回台台商爆出名單爭議後受到影響，目前仍陷僵局，外界紛紛表達看法。前總統馬英九多次表達意見，更呼籲雙方不妨「各退一步」，讓我方的華航及大陸的東航，都可擔任包機任務，中國大陸也該同意我方衛生單位派出醫護人員同行，使包機的醫療與檢疫更完善。

馬英九21日在臉書發文，他表示首批由湖北武漢搭包機返台的民眾日前解除隔離，但仍有許多台灣民眾滯留當地在等待下一趟包機。他提到，其中包含很多小朋友甚至寫信向總統蔡英文求救，請蔡英文幫他們早點回家。

馬英九認為，目前兩岸對於包機協商，雙方各持己見，相互指責對方藉故拖延。他說，其實政府提出「弱勢優先、檢疫優先、量力而為」的原則並非不合理；中國大陸方面反映900多位台灣民眾都想要回台的意願，也是人之常情。不過他也呼籲，「雙方不妨各退一步」，讓我方的華航及中國大陸的東航，都可擔任包機任務，中國大陸也該同意我方衛生單位派出醫護人員同行，使包機的醫療與檢疫更完善。

對於兩岸問題，馬英九建議，蔡英文在上個月當選後曾提出「和平、對等、民主、對話」的原則，這次聯手防疫與救援，就是一個適切的機會，希望兩岸捐棄成見，對等對話，讓人道超越政治，讓受困武漢的臺灣民眾可以盡早回家。他指出，政府21日派出包機，接回在日本鑽石公主號上的國人；在武漢的國人，尤其是即將開學的小朋友，也正殷切期待政府的幫助。

▲馬英九。（資料照／記者孫于珊攝）

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