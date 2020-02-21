開學後防疫重點是家中長輩　醫分享「3點連線」成大流行開端

▲清潔隊幫忙進行校園消毒工作。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

下週起各縣市學校將陸續開學，為了防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，地方政府、校方甚至是家長全都繃緊神經。不過，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學20日晚間在臉書PO文提醒，開學之後最需要擔心的其實是家中長輩，畢竟這波疫情的死亡個案年長者、慢性病患者人數較多。

謝宗學20日在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」的PO文中提到，從過去流感和其他高度傳染性疾病的經驗來看，疫情大流行經常是由校園開始帶入家庭，接著進入社區，所以下週開學日政府和校方都得全力備戰，畢竟只要校園疫情掌控好，通常就能有效控制社區疫情。

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▲開學日即將到來，台塑企業無償提供12噸消毒水，希望讓學童有個安全無虞的學習環境。（圖／記者蔡佩旻攝）

此外，不少家長擔心子女在學校會受到病毒感染，急著搶買口罩、酒精等防疫物品。謝宗學認為，就現階段已發表的論文來看，新冠肺炎的致死率對青少年、兒童較低，反而是年長者和慢性病人死亡個案較多，開學日後要注意的其實是家中長輩，家人即使沒有出現症狀，最好洗過澡再開始於家中活動，如果不方便，至少應該要把雙手洗乾淨。

至於家長很關心的新冠肺炎疫情停課標準，教育部也在20日公布，全國高中以下1班有1位師生確診病例即全班停課，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課，1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課；大專院校停課標準則是，有1位師生為確定病例，該師生所修、授課程均停課，有2位以上師生列為確定病例，該校（區）停課，停課期間為14天。

校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）疫情停課標準

為防治「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）疫情在校園擴散，以維護學生及教職員校園安全健康，本部依「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（以下簡稱中央流行疫情指揮中心）建議，訂定以下停課標準，停課期程為14天：

一、高級中等以下學校

（一）1班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課。

（二）1校有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課。

（三）1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

（四）前述（一）至（三）之停課情形，仍應視實際疫調情形依中央流行疫情指揮中心公布之指示做適當之調整。

（五）各直轄市或縣市、各區或全國之停課，將依國內疫情狀況及中央流行疫情指揮中心公布之措施為實施依據。

（六）高級中等學校如有選修或跑班之課程，得比照第2點第1款大專校院停課標準辦理。

二、大專校院

學校停課標準除報經教育部專案核准外，依以下原則辦理：

（一）有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該師生所修/授課程均停課。

（二）有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校（區）停課。

（三）前述（一）至（二）之停課情形，仍應視實際疫調情形依中央流行疫情指揮中心公布之指示做適當之調整。

（四）醫事類專業科系依「醫、牙、護理、藥學及醫事檢驗復健相關科系學生實習場所因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之作業原則」（教育部109年2月10日臺教高(五)字第1090016538號函）辦理。其他校外實習課依教育部109年2月11日臺教技通字第1090019309號函辦理。

（五）學校遇停課情形，得縮減上課週數，採1學分18小時彈性修課，於週間或線上課程等補課方式辦理，惟仍應兼顧教學品質及學習效果。

當校園出現確診病例而實施停課時，得視疫情調查結果評估決定實際停課措施（如停課天數、對象）。

學校應依上述原則，訂定學校停課補課及復課措施，併同應變計畫報教育部審查。

三、當學校教職員工生或工作人員為確定病例時，應暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等，並取消以跑班方式授課。

四、學校停課決定，應立即通報教育主管機關及教育部校園安全中心。

五、短期補習班及幼兒園等，比照高級中等以下學校規定辦理。

六、本停課標準將依據中央流行疫情指揮中心決定，隨時調整及發布。