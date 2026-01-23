快訊／淡水某社區驚傳墜樓！女自7F住家墜落躺花圃　送醫搶救不治

▲淡水一處社區22日晚間傳出墜樓意外。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市淡水區自強路一處社區昨(22日)晚間8時20分許傳出一起墜樓意外，一名年約30歲的女子疑似從住家7樓墜落，倒臥在花圃中，被發現時頭部有嚴重創傷，已經沒有呼吸心跳，經緊急送往淡水馬偕搶救，但仍因傷勢過重、於晚間8時55分宣告不治。詳細事發原因仍待警方進一步釐清。

