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擔憂港澳生校外居家檢疫　彰化緊急召回113名生集中校內管理

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▲彰化縣衛生局緊急召回港澳生集中在校檢疫。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局緊急召回113名港澳生集中在校檢疫。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續擴大，大專院校將在3月2日開學，彰化縣衛生局考量到陸續會有大批港澳生返台，居校外居家檢疫期間，若未能遵守規定不外出，恐成為社區防疫死角，因此緊急召集縣內5所大專院校，要求學校配合，務必將居住113名校外返台港澳生遷回校內集中檢疫，否則依法開罰1至15萬元。

根據民政司及各校提供之統計數字，彰化縣5所大專院校，從港澳或經中港澳轉機之外籍學生且居住在校外者計113人，這些學生大多租屋在學校鄰近人口密集區，且大部分是個人居住，居家檢疫期間生活起居若無人協助，恐因外出活動將潛在病毒傳染至社區，造成防疫漏洞危，進而危及社區民眾健康。

衛生局指出，目前各校已陸續安排遷移時程，遷移過程衛生局也會安排人員至現場協助及督導，並進行必要防疫措施。對於校內居家檢疫學生，學校會集中校舍安置，提供1人1間居住空間，並由校方安排人員負責這些學生每天健康關懷及送餐。基於防疫措施及公共安全需求，還請校方及學生配合辦理。

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▲彰化縣衛生局緊急召回港澳生回校落實防疫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲明道大學提供自主健康管理同學每人一間獨立衛浴寢室。（圖／明道大學提供）

而明道大學早在2月3日即已因應疫情，啟動境外學生關懷機制，提供自主健康管理同學一人一間獨立衛浴寢室、提供送餐、代買生活備品及每日量測體溫及身體健康狀況，關懷學生身心，並給予關懷協助及心理輔導，並因應防疫中心及彰化縣衛生局的最新指示，19日已將校外14位同學全數移回校內宿舍自主健康管理，目前共計有24位同學於校內宿舍自主健康管理。

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