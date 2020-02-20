跟大陸斷航24國一次看　王定宇：台灣是否應停飛4城市5航點？

▲多國對中港澳人士實施出入境管制。（示意圖／記者李毓康攝）

記者呂欣玫／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，多國對中港澳人士實施出入境管制，對此，立委王定宇20日表示，目前已有24個國家與中國大陸斷航，至於台灣是否應停止對中國大陸最後的4城市5航點？他說，目前已將意見表達給防疫單位和行政院，也尊重疾管最終的專業決定。

王定宇透過臉書指出，目前台灣對邊境的管理，「人」的部分與美國等國際主流一致，中港澳人士不准入境，外籍人士14天內去過中港澳者不得入境，台灣本國國民從中港澳回台要居家隔離14天。

王定宇表示，對航班的管理分成「客運」、「貨運」，原先共有79個國家與中國互航，現在已經完全斷航24個國家，只剩下55個國家有航班飛往中國大陸（43國家有客貨航、12國家只有貨航）。

▲王定宇列出與中國大陸斷航的24國。（圖／翻攝王定宇臉書）



而在斷航國家中，王定宇發現，全面斷航的好像都是跟中共關係不錯的第三世界國家，包括阿富汗、阿爾及利亞、汶萊、捷克、埃及、希臘、伊拉克、愛爾蘭、冰島、肯亞、蒙古、墨西哥、馬爾地夫、模里西斯、馬達加斯加島、摩洛哥、挪威、北韓、阿曼、巴拿馬、沙烏地阿拉伯、塔吉克、烏克蘭、烏茲別克。

王定宇說，台灣則是大幅縮減航班、航點，與多數主流國家雷同。至於台灣是否應停止對中國大陸最後的4城市5航點？他表示，目前已經將意見表達給防疫單位和行政院，也尊重疾管最終的專業決定。

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