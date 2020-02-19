「台灣沒雪中送炭…還落井下石！」　唐湘龍：疫情傷最重的是兩岸





▲唐湘龍認為，這波疫情傷最重的是兩岸。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情讓全球人心惶惶，各國都紛紛祭出防疫措施，台灣也不例外。不過資深媒體人唐湘龍認為，政府過度防範處理，導致兩岸關係受傷害，未來要收拾善後的地方可多了。

「傷害大了！」唐湘龍在17日的廣播節目《觀點》中表示，台灣最主要的經濟貿易是中國大陸、日本跟東盟，但現在這三個地方都受傷了，受傷的不只是在經貿上，而是人心跟政治態度上。

唐湘龍認為，這一波傷最重的是兩岸，他擔心的不是經貿上，因為這都可以修復、很快就可以補上來，但人心斷裂卻已經確定了。中國大陸14億人在這一段居家隔離期間，對生活訊息都特別敏感，現在大陸輿論出現空前的反台、仇台、恨台情緒，因為覺得被看不起，當別人在辦喪事、治病時，都不應該一副幸災樂禍、忽視對方感受的樣子。

唐湘龍說，台灣在這波情勢中，不但沒有雪中送炭，還經常落井下石，其實有些人只是想聽到溫暖、安慰的話，哪怕是口惠而實不至，禮貌上有，這樣就夠了，但連這個都做不到，所以會對兩岸關係傷害很大。

唐湘龍提到，台灣在這件事情中最糟糕的就是，因為大家都怕死，怕死使民眾恐慌，因此在目前民調中，對政府的過度防範處理都覺得理所當然、支持，最好誰都不要進來，但之後台灣要收拾善後的地方可多了。

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