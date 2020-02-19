市府來查！台南「口罩地下司令」遭爆「每片口罩賣15元」老闆娘回應了

記者林悅／台南報導

新冠肺炎（武漢病毒，COVlD-19）疫情持續發燒，民眾搶購口罩造成亂象，政府採管制口罩採實名制向健保藥局購買，每人一周可買2片口罩，但民眾仍抱連連，表示到處都買不到口罩，此時台南東區傳出有藥局大發國難財，單片醫療用口罩以15元高價賣出，市府派員聯合稽查，陳姓老闆娘喊冤，強調只是「隨便說說」，賣的都是健保實名制的口罩。





▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，市府出動消保官會同衛生局、警察局前往合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

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台南市政府接獲檢舉，指台南市該藥局無視政府規定而「暗槓口罩」，自稱從政府徵收的口罩工廠中「拿到多出來的貨」，而且單片成本約2元，市價5元的醫療用口罩，竟以15元高價賣出，該藥局老闆娘還宣稱：「我還欠3個人各50萬口罩。只有我們家有口罩啊」。台南市長黃偉哲獲悉十分重視，馬上指示消保官會同衛生局及警察局聯合稽查該藥局，絕不允許有大發國難財情事發生。

台南市消保官璿圓、台南市衛生局、警察局、市調處等單位19日上午前往藥局聯合稽查，初步調查藥局現場並無囤積醫療用口罩，只有健保配給的200片口罩，陳姓老闆娘否認有囤積醫用口罩，高價販售情況，並大聲喊冤辯解指出，她根本沒有口罩，是隨便說說而已。她賣的都是健保實名制的口罩。

針對市府蒐證指出：「陳姓老闆娘表示，自己因與屏東工廠老闆娘關係要好，才能有充足貨源，一次至少能供應數十萬至百萬個醫療口罩，就連台商、警察、海關都上門團購」，陳姓老闆娘表示，她是指4月30日以後，政府解除口罩管制後，就可以販賣，訂單也要她拿到口罩才能出貨，否則也無法供貨」。

對此，陳姓老闆娘全部否認，並自稱說話比較浮誇，隨便說說而已。而由於現場並無查獲口罩囤積，消防官要求藥局提供口罩進貨資料供稽核，並針對檢舉內容與資料深入進行查證，絕不允許有違法販售口罩行為。

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