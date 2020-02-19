今預計5人左右可下船　謝長廷：只載陰性反應的鑽石公主號旅客





▲謝長廷談鑽石公主號乘客。（圖／翻攝謝長廷臉書，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

日本鑽石公主號郵輪乘客，預計當地時間19日上午9時40分開始下船。駐日代表謝長廷19日在臉書上表示，船上日本旅客最多，現在陸續一部分下船，「我們今天預計有5人左右可以下船。」

謝長廷19日表示，目前有幾個國家都派包機接回鑽石公主號郵輪的自國人，但因條件不同而時間有差別：第一，如在隔離中或檢測結果未明的旅客一起接走，時間較快，風險較大，例如美國在登機前接到有14個陽性的通知，臨時在飛機上隔離。

謝長廷說，第二，如果只接回確定陰性的旅客，防疫安全較理想，但要等檢測結果，而且要全部一次接回，時間更拖。「我們為了減少風險，決策嚴格限定只載陰性反應的旅客，所以全部結果出來要到明後天，目前有的國家飛機已經到，但只能都是分批載走。」

謝長廷表示，船上日本旅客最多，現在陸續一部分下船。穿防護衣的海關人員協助行李等引導，輪船公司的負責人、工作人員等也到場服務後續事宜。「我們今天預計有5人左右可以下船。」

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