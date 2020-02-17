阿嬤變「媽媽」　近1/4偏鄉童來自隔代教養家庭

圖、文／中國信託慈善基金會提供

新學期即將開始，許多家長正忙著為孩子採購上學用品，但是偏鄉的弱勢孩童卻沒這麼好過，連下一餐在哪裡恐怕都沒著落。小安（化名）跟阿嬤住在偏遠山區，兩人相依為命，年事已高的阿嬤只能靠打零工賺錢，收入微薄，有時祖孫只靠一盤炒菜配醬油填肚子。

小安出生沒多久，就被媽媽帶回老家，而且一聲不響又離開；與其說是孫女，更像是阿嬤的「女兒」。阿嬤為了養小安，已經六十多歲依舊上山割草打零工，為了省錢，有時候炒一盤菜，加點醬油調味，就勉強當作一餐。

小安的成長困境只是偏鄉弱勢孩童的縮影之一，根據2019年「點燃生命之火」最新報告指出，臺灣偏鄉弱勢孩童中，有23%來自隔代教養家庭、44%心事沒人可以訴說、57%家裡沒人協助課業、85%擔心家人生病或過世。

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第35屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動已經開跑，活動持續至3月8日止，發揮您的愛心，幫助孩子白天在校安心學習，課後在社區築夢基地有志工陪伴、吃到營養餐食，並接觸多元學習機會！

更多捐款訊息請上中國信託慈善基金會官網： https://www.ctbcfoundation.org/light-up-a-life/index.aspx。