　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

口罩販售實名制上路　台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市南化區衛生所為無健保藥局的偏鄉代售醫療口罩，假日亦無休。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南化區等衛生所為無健保藥局的偏鄉代售醫療口罩，假日亦無休。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局提醒民眾注意，龍崎區、南化區因無特約藥局由衛生所代為處理，上述兩所衛生所，假日時仍照常為當地鄉親服務，口罩實名制首日，衛生局長陳怡至龍崎區衛生所視察，發現衛生所販賣口罩動線與流程順暢，衛生所系統連線狀況佳，排隊動線與民眾購買秩序良好。

▲台南市南化區衛生所為無健保藥局的偏鄉代售醫療口罩，假日亦無休。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

衛生局指出，有關6日口罩販售實名制上路，市民可至健保特約藥局使用健保卡購買，部分特約藥局出現VPN連線不順暢之情事發生，可能係上午9時同時間大量藥局湧入健保系統導致無法登入，在重新登錄後即可連線；9時以後台南市特約藥局連線即呈現穩定狀況，流程順利秩序井然，充分展現市民優秀素養。

▲台南市南化區衛生所為無健保藥局的偏鄉代售醫療口罩，假日亦無休。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市南化區衛生所為無健保藥局的偏鄉代售醫療口罩，假日亦無休。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，部分藥局為確保人力調配及先行處理每日慢性病處方箋調劑之需，藥局訂有口罩販賣時間或發送號碼牌，衛生局已公告特約藥局名單（首頁／衛生安全／嚴重特殊傳染性肺炎／疫情訊息）附有地址、電話，並提供Google地圖資訊供台南民眾參考（https://reurl.cc/xD5kYV），民眾可以先行打電話詢問購買口罩流程與存貨狀況，避免白跑一趟。

▲台南市南化區衛生所為無健保藥局的偏鄉代售醫療口罩，假日亦無休。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲社區健保藥局代售口罩，連線順暢，民眾排隊井然有序。

部分民眾抱怨7天2片口罩不夠用，衛生局再次強調，買到口罩不是要立即用，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」。健康民眾及一般學生無須戴口罩；請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

ET快訊
獨／被告知「2hr內到機場」　她回憶首架武漢包機：誰能上機都
徐正文3點背後盤算被起底！他曝「240人被當籌碼」怒：根本擄
7分鐘完整音檔曝光！首例女台商哽咽「確診當天晴天霹靂」曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可惡！偷走「醫院專用」酒精、洗手乳　護理師曝：發生不止一次了

快訊／新北夫婦「2日廈門入境」！隔離未滿竟現身金門趴趴走…落跑被抓包

戴N95呼吸困難！大嬸「針戳4洞」爆買一箱　她轟譙：自私又無知

出差飛雅加達！他狂念Taiwan...海關看護照搖頭　結局神轉「靠杰倫過關了」

佔滿騎樓！台北小巨蛋旁藥局排隊逾200人　號碼牌秒殺「下次請早」

疑郵局員工韓粉自爆：在窗口攔截「罷韓連署書」　中華郵政回應了

業者送口罩、抗菌液後　鮮物超市防疫加碼：免費喝魚湯

疫情升溫撐不住！　台灣虎航3月底前北中南澳門航班全砍了

火車門要關了...衰哥慘遭「射後不理」崩潰炸！肇事者秒衝下車　全場傻住

澎湖縣提供免費消毒液！日產量達「8萬公升」　民眾1週可領1L

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

可惡！偷走「醫院專用」酒精、洗手乳　護理師曝：發生不止一次了

快訊／新北夫婦「2日廈門入境」！隔離未滿竟現身金門趴趴走…落跑被抓包

戴N95呼吸困難！大嬸「針戳4洞」爆買一箱　她轟譙：自私又無知

出差飛雅加達！他狂念Taiwan...海關看護照搖頭　結局神轉「靠杰倫過關了」

佔滿騎樓！台北小巨蛋旁藥局排隊逾200人　號碼牌秒殺「下次請早」

疑郵局員工韓粉自爆：在窗口攔截「罷韓連署書」　中華郵政回應了

業者送口罩、抗菌液後　鮮物超市防疫加碼：免費喝魚湯

疫情升溫撐不住！　台灣虎航3月底前北中南澳門航班全砍了

火車門要關了...衰哥慘遭「射後不理」崩潰炸！肇事者秒衝下車　全場傻住

澎湖縣提供免費消毒液！日產量達「8萬公升」　民眾1週可領1L

宏達電元月營收4.78億元　較去年同期減少52%

可惡！偷走「醫院專用」酒精、洗手乳　護理師曝：發生不止一次了

ASICS省力跑鞋RIDE新成員　EVORIDE閃耀白金7日起全台開賣

義列車脫軌2死28傷！「司機被甩飛」殉職　米蘭-波隆那交通雙向中斷

加拿大網紅機上謊稱感染武漢肺炎 飛機折返賤男遭起訴

彭博：中國犧牲1省保全世界！97%死亡個案集中湖北　前線醫指封城有必要

英國團隊超速研發　「武漢肺炎疫苗」下周動物測試…最快夏季就進入臨床！

快訊／新北夫婦「2日廈門入境」！隔離未滿竟現身金門趴趴走…落跑被抓包

中職／味全龍3外籍教練來了　正式投入春訓

台塑四寶1月營收年減15.3%　僅台塑化逆勢成長1成

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

首例女台商：沒有人願意生病！我打破了0

3縣市低溫特報！入夜雨又來元宵最冷12度　下周活躍鋒面近

直擊／北部檢疫所「1輛救護車駛出」直奔醫院

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

徐正文包機多3人！交大法律教授：可關7年

口罩實名制開賣　2招教查藥局剩多少

首例女台商出院「手寫信曝光」

捷運男「留下噁白黏液」！她遞衛生紙後更怒了

今日第2人！北部檢疫所女台商「持續咳嗽」緊急送醫

台大教授估武漢肺炎高峰期：最多24萬人

4賤招整外送員　惡意派單害慘死街頭

更多熱門

相關新聞

「晴天霹靂」首例女台商完整7分鐘音檔全文

「晴天霹靂」首例女台商完整7分鐘音檔全文

台灣首例確診武漢肺炎的女性台商痊癒了，解除隔離即將出院之際，錄了一段長達7分鐘的心聲表達感謝。表示很抱歉自己成為第一例，打破了0，也認為台灣人其實很幸福。

小三通喊停？陸委會：這2天會有決定

小三通喊停？陸委會：這2天會有決定

醫療基金成市場亮點　投信：投資仍應重長期趨勢及企業競爭力

醫療基金成市場亮點　投信：投資仍應重長期趨勢及企業競爭力

安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

黃寶慧獨家專訪／卜睿哲批：武漢政府隱匿疫情 相當糟糕

黃寶慧獨家專訪／卜睿哲批：武漢政府隱匿疫情 相當糟糕

關鍵字：

口罩實名制上路台南偏鄉衛生所武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面