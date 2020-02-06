口罩販售實名制上路　台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

▲台南市南化區等衛生所為無健保藥局的偏鄉代售醫療口罩，假日亦無休。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局提醒民眾注意，龍崎區、南化區因無特約藥局由衛生所代為處理，上述兩所衛生所，假日時仍照常為當地鄉親服務，口罩實名制首日，衛生局長陳怡至龍崎區衛生所視察，發現衛生所販賣口罩動線與流程順暢，衛生所系統連線狀況佳，排隊動線與民眾購買秩序良好。

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衛生局指出，有關6日口罩販售實名制上路，市民可至健保特約藥局使用健保卡購買，部分特約藥局出現VPN連線不順暢之情事發生，可能係上午9時同時間大量藥局湧入健保系統導致無法登入，在重新登錄後即可連線；9時以後台南市特約藥局連線即呈現穩定狀況，流程順利秩序井然，充分展現市民優秀素養。

另外，部分藥局為確保人力調配及先行處理每日慢性病處方箋調劑之需，藥局訂有口罩販賣時間或發送號碼牌，衛生局已公告特約藥局名單（首頁／衛生安全／嚴重特殊傳染性肺炎／疫情訊息）附有地址、電話，並提供Google地圖資訊供台南民眾參考（https://reurl.cc/xD5kYV），民眾可以先行打電話詢問購買口罩流程與存貨狀況，避免白跑一趟。

▲社區健保藥局代售口罩，連線順暢，民眾排隊井然有序。

部分民眾抱怨7天2片口罩不夠用，衛生局再次強調，買到口罩不是要立即用，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」。健康民眾及一般學生無須戴口罩；請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。