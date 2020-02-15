東森自然美生技研發中心揭幕！王令麟：打造世界級美容SPA領導品牌

▲東森總裁王令麟(左4)與東森國際董事長廖尚文(左2)、東森購物副董事長趙世亨(左1)、東森自然美董事長雷倩(左3)、東森自然美執行長林燕玲(右4)共同出席東森自然美生技研發中心開幕剪綵，並由顧問團陳日榮、陳彥榮及張聰民等業界權威教授做見證。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

斥資5千萬打造的「東森自然美生技研發中心」2/14風光開幕，東森集團總裁王令麟親自出席剪綵，並邀東森自然美顧問團陳日榮、陳彥榮及張聰民等業界權威共同見證，王令麟指出，東森自然美透過體驗式行銷用人證、物證、科學做見證，建立品牌公信力，不只要做華人第一美妝品牌，更要成為世界級美容SPA品牌，目標2024年全球營業額攻破百億。

▲王令麟有信心東森自然美將成為世界美容SPA領導品牌。

王令麟強調，東森自然美自2018加入東森集團起，全面進行改造工程不遺餘力，像是第一波先投資上億新台幣邀請兩岸當紅女星蔣欣擔任全球產品及行銷代言人，同時挹注兩億五千萬人民幣在上海奉賢區建立亞洲最大美妝生產研發基地，如今斥資5千萬打造的東森自然美生技研發中心正式開幕更是品牌的一個里程碑，透過一切公開透明、規劃完善的體驗場域，讓消費者、經銷商以及東森會員們享受專業且優質的服務，提升對品牌的信賴感，強化東森自然美在業界的權威地位，未來預計一年要舉辦250場體驗活動，邀請一萬人參訪，一步步成為世界級頂級美容SPA頂導品牌，目標2024年要在全球做出3億5千萬美金（約百億新台幣）總營業額。

▲東森集團高層皆親自參與現場服務體驗，並對肌膚檢測大感興趣。

▲現場還特別準備了文華東方酒店的米其林星級下午茶提供與會嘉賓享用，細膩打造頂級體驗。

東森自然美生技研發中心位於新北深坑，是亞洲唯一對外開放的美容生技研發中心，內部分為「專業科學實驗室」、「美容五感體驗」兩大區域，目前參訪皆採事先預約制，以提供民眾最優質的體驗服務，生技研發中心升級軟硬體設備後，處處都是零死角的打卡熱點，徹底滿足現代人熱愛打卡的喜好。

▲生技研發中心內專業科學實驗室開放民眾預約參觀。

東森自然美生技研發中心專業科學實驗室共具備「發酵萃取」、「幹細胞生物」、「肌膚檢測」與「安定性檢測」四大類型，符合ISO-14644超高潔淨度規格，從研發萃取、製造至檢測全面把關，不僅動線透明無死角，參觀民眾也能近距離看到生產過程。

▲美容五感體驗區設置的美輪美奐，滿足民眾愛打卡的喜好。

最不容錯過的美容五感體驗區更是東森自然美生技研發中心的特色之一，專業美容師將運用超人氣「十大功能智能肌膚檢測儀」為參觀民眾免費肌膚檢測，透過皮膚健康狀況智慧分析，即可選擇最適合的產品進行深度體驗，未來也可直接在現場入手合適的保養品。

▲參觀實驗室後可進行肌膚檢測，找到適合自己的保養品。

▲東森自然美明星商品皆可在此一站買齊，讓愛美民眾買得開心、回家用得安心。

像是品牌最熱銷的「瑞昇三寶」：γ-PGA複方高效保濕精華液、深層保濕修敏精華乳及平衡滋養霜或「NB-1胜肽水光標靶微導系列」、「東森自然美瑞昇蔘萃回齡能量安瓶」以及「積雪草煥活系列」等超人氣商品，無論保濕、舒敏、修護、緊緻拉提、對抗年齡肌等各種保養需求，都能直接在最完整的銷售據點「東森自然美生技研發中心」一站買齊，讓愛美民眾參訪時買得開心、回家保養用得安心，養出宛若天生的自然美肌。