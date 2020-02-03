理財苦手也能邊玩邊記帳！3款無痛記帳APP　錢花去哪一目了然

▲記帳APP把乏味的記帳模式變成像遊戲般趣味，理財苦手也能輕鬆養成記帳好習慣。（圖／取自Pixabay）

生活中心／綜合報導

過完農曆年假，剛開工的你想必有滿滿的正能量，想破除生活陋習，尤其想發大財的你，今年一起下定決心拒當月光族！推薦3款趣味記帳APP，即使沒興趣看懂報表、懶得仔細分類的人，動動手指就能無痛紀錄每月開銷。記住，你不理財、財不理你，想改掉亂花錢的壞習慣，就從趣味的記帳APP開始養成理財好習慣！

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▲透過每筆記帳就像蓋一座專屬於你的模擬城市。（圖／翻攝自記帳城市APP）

1.記帳城市-用每筆收支，建造你的城市

你的每一筆收支都能蓋出一棟建築！透過遊戲元素注入，把無聊的記帳過程就像在玩手遊一樣，天天打造一座專屬於你的模擬城市，而你就是最高首腦「記帳市長」，APP回饋中就有使用者表示因為設計的很有趣，所以已經養成超過18個月連續記帳的好習慣！

▲可愛的卡拉赫娜插畫以連仔漫畫的方式陪大家記帳。（圖／翻攝自Kanahei記帳本APP）

2.Kanahei家計簿～操作簡單又可愛的卡娜赫拉家計簿幫您節約

有了萌萌的卡娜赫拉陪伴，記帳肯定變得很有趣吧！每記帳一天就會有一集新的可愛漫畫連載，為了抓緊劇情發展，每天都讓人忍不住認真記帳！介面簡單、一目瞭然，還可以輕鬆比較過去幾個月的開銷記錄。

▲像聊天室一樣的碎碎念記帳適合需要節制的購物狂。（圖／翻攝自碎碎念記帳APP）

3.碎碎念記帳NaggingMoney

就像和朋友、家人閒聊一樣，透過對話方式就能記錄最近花了哪些錢，還可以圖形化統計分析花費，同時也支援QRcode掃描發票很方便！不過如同APP名稱「碎碎念」，有時候對話很欠揍，就像老爸老媽一樣緊迫盯人（抖）。

以上3款不限ios或Android皆可下載。