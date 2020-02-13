　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

戴口罩不化妝懶得有理！防疫期間強化保濕修護「減法美學」當道

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼口罩減法美學當道。（圖／統一藥品提供）

▲不少愛美人士偷偷竊喜全民戴口罩的好處是不必天天上全妝。（圖／統一藥品提供）

記者林璟倩／綜合報導

最近受疫情影響，全台民眾人人自危，紛紛主動戴上口罩，甚至一度鬧出口罩荒！尤其大眾捷運、較封閉的公眾場所，口罩覆蓋率更高達9成以上，雖然戴著口罩又悶又熱讓人不舒服，卻也讓不少愛美網友偷偷竊喜，一整天戴著口罩，終於可以不用上全妝，讓皮膚好好休息，因此在美妝界開始延燒一股「減法美學」熱潮。

▲▼口罩減法美學當道。（圖／統一藥品提供）

▲戴一整天口罩肌膚難免不透氣，建議有空自己找個地方休息一下，噴個保濕噴霧維持肌膚潤澤。

統一藥品專任美容講師黃衣綸強調，一整天戴口罩，肌膚除了被悶住，可能因摩擦導致肌膚敏感不適，同時也因水份流失容易造成肌膚乾燥缺水。如果真的有必要一直佩戴，建議自己找時間，把口罩摘下讓肌膚透透氣，也可在家或辦公室準備「保濕噴霧」，隨時潤澤肌膚，加強保濕、舒緩乾燥不適。

▲▼口罩減法美學當道。（圖／統一藥品提供）

▲戴上口罩眼睛不知不覺有放大效果，只要刷個睫毛膏，妝容盡量清爽自然就很好看。

晚上回到家也要記得幫白天悶熱摩擦受損肌補回來，挑選保濕潤澤力強、加強夜間修護的保濕面膜密集補水，並且記得早點上床睡覺、忌熬夜才能提升自我免疫力。另外，由於整天戴口罩，五官只露出眼睛自然有放大效果，其實可以刷個睫毛膏或畫上淡色眼線為眼睛提神即可，盡量以自然輕盈的妝感為主，就能打造充滿魅力的明亮妝容。

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森自然美捐50萬人民幣抗疫！執行長林燕玲喊話：隔離病毒不隔離愛

理財苦手也能邊玩邊記帳！3款無痛記帳APP　錢花去哪一目了然

理財苦手也能邊玩邊記帳！3款無痛記帳APP　錢花去哪一目了然

疫情關鍵期勤洗手、戴口罩！自保再一招：外出衣物「徹底洗淨」

斥資5千萬打造東森自然美生技研發中心　王令麟邀電銷菁英搶先體驗

封城、排華讓人心慌！敏感型人格壓力過大恐誘發乾癬惡化

力挺華妃娘娘！東森自然美為代言人蔣欣　霸氣冠名《後宮甄嬛傳》

85度C即起28間門市送「次氯酸水」　自備容器免費領　

專訪／全聯啟動數位轉型下載數驚人　3大作法在背後推了好一大把！

讓專業的教你買到好吃鳳梨釋迦　挑選、保存、吃法一次分享

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

85度C即起28間門市送「次氯酸水」　自備容器免費領　

專訪／全聯啟動數位轉型下載數驚人　3大作法在背後推了好一大把！

讓專業的教你買到好吃鳳梨釋迦　挑選、保存、吃法一次分享

戴口罩不化妝懶得有理！防疫期間強化保濕修護「減法美學」當道

東森購物獨賣阿瘦全新健康機能鞋　雙氣墊避震走路更輕快

王令麟助攻農委會　東森購物首賣鳳梨釋迦狂銷3萬台斤

台南仁德服務區改裝開幕！全新二樓區設駕駛人休憩室、淋浴間

京站免費送「次氯酸抗菌液」　2／17起每日限量1千名

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

賓士哥國道拿鋁棒攔車：蛤吶！ 　駕駛淡定兩眼直視...關車窗嚕

消費熱門新聞

85度C即起28間門市送「次氯酸水」

肺炎關鍵期外出衣物記得徹底洗淨

全聯啟動數位下載數驚人　3大招推了一大把

DIY布口罩重複使用　超低成本僅25元

京站2／17起送「次氯酸抗菌液」

小7也能「APP咖啡寄杯」了！

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

原料拿去做口罩掀衛生紙之亂2.0！好市多：即日起1卡限買1包

常見消毒產品該如何選擇?

東森自然美捐50萬人民幣「不隔離愛」

戴口罩不化妝懶得有理！

鳳梨釋迦挑選、保存、吃法一次分享

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

東森購物首賣鳳梨釋迦　狂銷3萬台斤

更多熱門

相關新聞

兆豐保險：36位旅客已全數完成郵輪險理賠

兆豐保險：36位旅客已全數完成郵輪險理賠

武漢肺炎疫情延燒，載有1738名旅客的麗星郵輪「寶瓶星號」8日上午停靠基隆港檢疫，導致旅程延誤，資料統計指出，船上共有37位旅客投保「郵輪旅遊綜合保險」，符合理賠條件。兆豐保險宣布，當時立即啟動快速理賠機制，並主動聯繫保戶，已於2天內完成所有保戶的理賠。

菲律賓禁令！華航宿霧線延後開航

菲律賓禁令！華航宿霧線延後開航

女Rapper「口罩地獄哏」被罵爆

女Rapper「口罩地獄哏」被罵爆

楊文嘉駁謝龍介：不是你說了算

楊文嘉駁謝龍介：不是你說了算

東京運將確診　自曝曾載過中國人

東京運將確診　自曝曾載過中國人

關鍵字：

戴口罩保養新冠病毒武漢肺炎COVID19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面