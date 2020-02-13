戴口罩不化妝懶得有理！防疫期間強化保濕修護「減法美學」當道

▲不少愛美人士偷偷竊喜全民戴口罩的好處是不必天天上全妝。（圖／統一藥品提供）

記者林璟倩／綜合報導

最近受疫情影響，全台民眾人人自危，紛紛主動戴上口罩，甚至一度鬧出口罩荒！尤其大眾捷運、較封閉的公眾場所，口罩覆蓋率更高達9成以上，雖然戴著口罩又悶又熱讓人不舒服，卻也讓不少愛美網友偷偷竊喜，一整天戴著口罩，終於可以不用上全妝，讓皮膚好好休息，因此在美妝界開始延燒一股「減法美學」熱潮。

▲戴一整天口罩肌膚難免不透氣，建議有空自己找個地方休息一下，噴個保濕噴霧維持肌膚潤澤。

統一藥品專任美容講師黃衣綸強調，一整天戴口罩，肌膚除了被悶住，可能因摩擦導致肌膚敏感不適，同時也因水份流失容易造成肌膚乾燥缺水。如果真的有必要一直佩戴，建議自己找時間，把口罩摘下讓肌膚透透氣，也可在家或辦公室準備「保濕噴霧」，隨時潤澤肌膚，加強保濕、舒緩乾燥不適。

▲戴上口罩眼睛不知不覺有放大效果，只要刷個睫毛膏，妝容盡量清爽自然就很好看。

晚上回到家也要記得幫白天悶熱摩擦受損肌補回來，挑選保濕潤澤力強、加強夜間修護的保濕面膜密集補水，並且記得早點上床睡覺、忌熬夜才能提升自我免疫力。另外，由於整天戴口罩，五官只露出眼睛自然有放大效果，其實可以刷個睫毛膏或畫上淡色眼線為眼睛提神即可，盡量以自然輕盈的妝感為主，就能打造充滿魅力的明亮妝容。