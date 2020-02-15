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業界罕見！東森自然美生技研發中心推體驗式服務　專家大讚：造福消費者

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東森自然美生技研發中心正式開幕！ 王令麟：打造世界級美容 SPA 品牌。(採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲▼ 東森自然美生技中心開幕剪綵 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森總裁王令麟(左4)與東森國際董事長廖尚文(左2)、東森購物副董事長趙世亨(左1)、東森自然美董事長雷倩(左3)、東森自然美執行長林燕玲(右4)共同出席東森自然美生技研發中心開幕剪綵，並由顧問團陳日榮、陳彥榮及張聰民等業界權威教授做見證。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

愛美的妳可曾注意過美容SPA中心的護膚產品來源為何？平時重視食安問題，是否也曾懷疑過天天使用在臉上的美容保養品，背後是在什麼環境製作而成？斥資5千萬打造的東森自然美生技研發中心已正式開幕，開放愛美民眾以團體方式預約參訪，讓民眾有機會一睹高端專業實驗室，同時又能在五感美容體驗區找出真正適合自己的保養品，並且零死角拍出美美照片打卡與親友分享，連專家都大讚是造福消費者。

▲▼ 東森自然美生技中心開幕剪綵 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美顧問團邀集(左起)陳日榮、張聰明及陳彥榮等業界權威教授一同推動品牌全面進化。

從去年剛加入東森自然美顧問團的3位業界權威：陽明大學藥學系教授陳日榮、台灣大學生化科技學系教授陳彥榮、弘光科技大學化妝品應用系特聘教授兼研發長張聰民共同出席見證東森自然美生技研發中心開幕剪裁儀式，大讚東森集團積極打造品牌的野心與執行力。

曾捧紅無數台灣本土美容保養品牌、有化妝品教父之稱的張聰民教授表示，台灣美容保養品牌不論在國內外願意投資這麼多資源在產品研發、確效驗證和體驗的絕對屈指可數，從基礎科研、產品研發應用到最後的體驗行銷，透過東森自然美生技研發中心打造成一條龍式的服務，對國內外廣大的消費者來說都是一大福音。「相較於國內上市公司類似規模的生技研發中心，東森自然美比較有人文氣息，消費者來體驗或參觀，都能讓身心在比較放鬆的狀態下，去體驗產品真正的價值，而非單純只是參訪生硬的科研而已」。

▲▼東森自然美生技中心菁英培訓 。（圖／記者徐文彬攝）

▲生技研發中心內部生產線實況。

國內中藥草權威陳日榮教授則認為，東森自然美成立生技研發中心，在未來不論開發保健食品或美妝產品，相信都有很大的助益。他表示：「消費者參訪生技發展中心的過程，不僅可透過檢測儀器、實際體驗產品，也可以參觀產品製造的萃取、研發過程，一切資訊公開透明，讓產品行銷對顧客而言更有說服力」。

▲▼東森自然美生技中心菁英培訓 。（圖／記者徐文彬攝）

▲生技研發中心內部實驗室實況。

台大幹細胞專家陳彥榮教授則是對加入東森自然美顧問團隊以來，發現不論是總裁王令麟或相關負責人對產品的創新發展都很用心，經常主動討論如何開發幹細胞相關產品，相信以這樣的企圖心和行動力，未來東森自然美在國際間是真的很有機會發光發熱的。

▲▼ 東森自然美生技中心開幕剪綵 。（圖／記者徐文彬攝）

▲精心打造的舒適環境氛圍，讓消費者能真正感受到產品的價值。

東森自然美生技研發中心位於新北深坑，是亞洲唯一對外開放的美容生技研發中心，內部分為「專業科學實驗室」、「美容五感體驗」兩大區域，不僅滿足民眾一窺專業實驗室的難得經驗，同時可透過肌膚檢測深度解析自己的膚質狀況，挑選真正適合自己的美容保養品，創造真正健康、自然美麗的夢幻美肌。

東森自然美生技研發中心揭幕！王令麟：打造世界級美容SPA領導品牌

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