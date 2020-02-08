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關懷分享愛攜手做公益　林俊憲媒合會計師公會捐贈白米獻愛心

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▲立委林俊憲、台南市議員蔡筱薇，媒合台灣省會計師公會捐贈共1000公斤的白米，分送給台南在地社福團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委林俊憲、台南市議員蔡筱薇，媒合台灣省會計師公會捐贈共1000公斤的白米，分送給台南在地社福團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委林俊憲、台南市議員蔡筱薇，8日攜手合作，媒合台灣省會計師公會捐贈共1000公斤的白米，分送給台南在地社福團體，林俊憲表示，期望透過公益慈善活動，達到拋磚引玉的目的，幫助社會上的弱勢族群，呼籲各界能一同響應做公益、送愛心。

▲立委林俊憲、台南市議員蔡筱薇，媒合台灣省會計師公會捐贈共1000公斤的白米，分送給台南在地社福團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林俊憲表示，民間團體秉持著社會責任、互利互助的精神，取之社會又能回饋社會，長期以來我們持續媒合民代、社團與慈善團體三方一起協同合作，將公益理念傳遞出去，幫助弱勢族群，帶給社會一份溫暖。林俊憲也提到，自任公職開始，受鄉親的支持與照顧，肩負的社會責任更要幫助社會上每個角落，因此特別邀請會計師公會前來響應這次活動，期望得以拋磚引玉，讓弱勢民眾能感受來自社會的溫暖。

▲立委林俊憲、台南市議員蔡筱薇，媒合台灣省會計師公會捐贈共1000公斤的白米，分送給台南在地社福團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡筱薇表示，在平時處理服務案件，深刻感受到弱勢家庭的處境與困難，希望藉由此次活動能有拋磚引玉的效果，帶領更多民眾響應捐贈物資的活動，也感謝會計師公會響應這次捐贈白米活動，一份白米或許對一般民眾不足為奇，卻是弱勢家庭的一頓溫飽，未來會持續邀請民間團體與社會企業共同響應捐贈物資，幫助弱勢分享公益。

捐贈單位台灣省會計師公會副理事長蔡家龍表示，公會多年來響應捐贈物資活動，希望透過會計師的專業形象與公益形象，以及委員的熱心協助下，將我們捐贈的物資轉送到需要的社福團體上，也希望藉由捐贈活動，呼籲社會各界也能夠一同來支持公益，關懷弱勢。

▲立委林俊憲、台南市議員蔡筱薇，媒合台灣省會計師公會捐贈共1000公斤的白米，分送給台南在地社福團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8日捐贈活動現場邀請台南市多個社福團體前來受贈，包含台南市樂福社扶基金會、社團法人台南市家庭關懷協會、財團法人台南市天主教瑞復益智中心、華山基金會東區站、台灣首廟天壇玉皇上帝社會福利慈善基金會、財團法人台灣萬人社福協會等，眾人協力將愛心米搬上車，在大合照中為今日的活動劃下圓滿的句點。

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