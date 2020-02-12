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東森自然美捐50萬人民幣抗疫！執行長林燕玲喊話：隔離病毒不隔離愛

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▲▼豐原太平洋百貨周年慶開跑，東森自然美也同步推出好康。（圖／業者提供）

▲東森自然美門市店面已全面完成消毒防疫SOP。（資料照／品牌提供）

 記者林璟倩／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情蔓延全球，目前大陸封城數也持續增加，影響層面廣大。面對疫情危機，東森自然美執行長林燕玲近期特別對員工及顧客展開信心喊話，宣布已捐贈50萬人民幣（約215萬台幣）幫助武漢對抗疫情，同時啟動「愛心接力」專案，集結加盟店主與消費者合力捐贈抗疫物資並提撥13%指定商品金額打算再捐第二波，並強調「隔離病毒，不隔離愛」呼籲民眾共體時艱一同度過這波疫情難關。

▲▼東森自然美執行長林燕玲。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美執行長林燕玲呼籲民眾：隔離病毒，不隔離愛。

林燕玲表示，東森自然美早在2/4已透過上海市臺協、上海百寺公益基金海峽兩岸基金會捐款50萬元人民幣，幫助武漢對抗新型冠狀肺炎，2/9起總公司也聯合千家門市捐贈150萬份防疫用藜蘆醇白菁萃，希望能為民眾提升免疫力盡一份心意。

近期東森自然美更擬定「愛心接力」的系列捐贈活動，購買指定品項即提撥總額13%作為抗疫公益捐贈，初估此次募款活動至少可捐出數百萬人民幣。消費者可透過購買如保濕抗敏的「舒美縵（台灣瑞昇）保濕精華液」，緩解戴口罩造成的皮膚過敏與不適，同時發揮一己之力送愛武漢抗疫。

▲▼東森自然美防疫宣導 。（圖／翻攝自FB）

▲東森自然美不僅做足防疫宣傳，也積極關心員工及消費者健康與安全。

面對此次艱難的戰「疫」，東森自然美已全面按照SOP完成所有門市店面的消毒、防疫工作，且防疫相關物料也已經陸續到位，為保障員工及消費者健康，東森自然美與多數大陸企業同步，自主延期復工到2/17，期間員工以在家上班為主，並視需求補貼員工到總部上班的交通費，避開搭乘大眾運輸感染的風險。

近期東森總裁王令麟為鼓舞集團士氣，也親自到東森自然美加盟店視察防疫準備工作，並親身體驗水光及護膚SPA課程，以自身為表率，保證東森自然美直營、加盟門市衛生安全無虞，希望撫慰民眾過度關注疫情的焦慮感，鼓勵民眾維持正常作息及良好的衛生習慣，並且不忘維持自己的美麗與健康。

▼東森總裁王令麟近期親自視察東森自然美門市，並體驗護膚課程。（影／取自東森自然美粉絲團

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