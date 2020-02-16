尼泊爾「專機撤僑175人」啟動14天隔離　衛生部證實：班機已落地

▲在撤離的175人當中，有134名男性及41名女性，大多數人是學生。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，與中國接壤的尼泊爾也出現1例確診。尼泊爾今（16）證實，政府派出的專機現已接回175名公民返國，其中大多數的人是學生，根據衛生部門發言人的說法，該班機已於天亮前降落於首都加德滿都的特里布萬國際機場（Tribhuvan International Airport）。

路透報導，國營尼泊爾航空（Nepal Airlines）一架班機自武漢載回134名男性及41名女性回到尼泊爾，一行人接下來將接受為期14天的隔離觀察。衛生部門發言人施瑞普塔（Mahendra Shrestha）說，這群人在隔離期間將接受醫師密切觀察，「若2周後的身體狀況良好，就能返家與親人相聚。」

此前，許多尼泊爾家長們曾聚集在衛生部前抗議，要求政府盡快把身在武漢的學生接回國。當時政府表示，還需要更多時間準備獲准撤離人員的隔離場所。

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