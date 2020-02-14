2種狀況解讀外交部挨批失能　國政專家黃奎博：如果不是被誤導

記者陳弘修／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）讓菲律賓對台實施禁令，外交部連日來的反應與說法，慘遭在野黨與網友砲轟慢辦拍、無法掌握訊息，政大國際事務學院副院長黃奎博14日表示，外交部在面對外國政府做出不正確的政策時，基本上有兩種可能狀況，一是駐外官員或部本部官員被外國官員誤導，二是外交部收到回報後因政治考量而做出不適當的決策，殃及民眾。

菲律賓10日凌晨發布公文宣布，基於「一個中國」原則，除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者，直接從中國、香港、澳門、台灣的旅客禁止入境菲律賓；14天內曾前往中國、香港、澳門、台灣經第三地前往菲律賓者一律不能入境。

對於這項消息，外交部10日晚間7點多先是說，根據外交部掌握的資訊，這項消息並非正確，在民航局方面也已清查所有飛航公告，各航空公司航班也都正常，但隨即遭到菲律賓民航委員會打臉。

菲律賓民航委員會10日深夜在官網貼出公告，依循「一個中國」原則將台灣納入旅遊禁令內，航空業者也收到這份禁入公文。上百名旅客飛抵菲律賓之後才知道不能入境，滯留在當地機場。

對於總統蔡英文要求要硬起來，外交部連日來的口徑仍被國民黨批為軟趴趴，即便在菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日表態禁令措施將會持續執行後，外交部也只是表示，「我方獲菲方告知，菲方表示將於14日下午召開內閣政策性會議，並由菲方高層親自審視我案，以作成最後決定。」

回顧這四天來的台菲爭端，國內批評外交部的聲浪持續不斷，在網路上也可見罵聲。

對於外交部在處理外國政府做出錯誤政策前後的可能狀況，政大國際事務學院副院長、外交系副教授黃奎博接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，我國的駐外官員一定會利用管道與人脈多方蒐集訊息並確認後回報外交部與其他相關部會，沒有人敢隨便回報。

他表示，沒有邦交的國家發生訊息混亂ˋ對方官員沒有誠實回答詢問，都是有可能的狀況，如果外交部因為這些或無法掌控的政治政治狀況受到誤導，做出不適合的回覆，可以說是非戰之罪。

黃奎博表示，還有一種可能是，外交部在收到駐外館處回報後因為政治考量而做出不符合現狀的決策。例如，不讓民眾覺得菲律賓與中國大陸協議以「一中」卡台，我方政府卻一籌莫展。

另外，黃奎博也指出，當菲律賓以憂心疫情擴散為由，在「一中」下把台灣視同陸港澳時，如果外交部面對媒體詢問先是否認不利我方的局面訊息，但私下卻要駐外官員軟硬兼施去奔波協調，希望在事情爆發到不可收拾前可以解決，萬一最後的局勢無法控制，到頭來被犧牲的就必須往返台菲的民眾權益。

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