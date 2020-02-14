血漿療法！上海6痊癒者「2周後捐血」...陸專家：治療過程並不複雜

▲上海今（14）日出院的28名患者中， 有6名願意捐獻血漿。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國生物13日指出，新冠肺炎康復者的血漿有「高效價病毒中和抗體」，成功治療11名危重病患。消息傳出後，上海今（14）日出院的28名患者中， 有6名願意捐獻，不過需要再過2周左右，等他們的身體完全康復。國家衛生健康委專家組成員盧洪洲表示，血漿治療過程並不複雜，只要有合適的患者，合格的患者血漿，就可以進行。

據《澎湃新聞》報導，大陸國家衛生健康委專家組成員、上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲表示，用恢復期患者的血漿來救治重症患者的技術非常成熟了，在SARS、H7N9、H5N1時，都曾經用恢復期患者的血漿來救治重症患者。

他接著指出，「這一次我們也是積極準備，在這些患者裡，有些身體比較健康，也沒有任何傳染性疾病，他們自己又有這個情懷，主動提出來要獻血漿來救治重症患者。」

▲新冠肺炎痊癒者的血漿能有效殺死病毒。（圖／路透）

「上海的患者，包括已經出院的患者，素質是非常高的。他們通過不同的形式提出來，願意將他們的血漿獻出來。」盧洪洲介紹說，用恢復期患者的血漿來救治，對重症患者非常有價值，尤其是目前針對新冠肺炎還沒有明確特效藥的情況下，血漿療法就顯得尤為有價值。

他指出，「針對新型冠狀病毒的血漿療法，也會有我們的經驗，有臨床療效的證據，通過進一步積累總結經驗，有助於今後對這些患者的救治。」

目前上海已有一例患者正準備用恢復期患者的血漿進行治療。盧洪洲表示，這個過程並不復雜，只要有合適的患者，有合格的患者血漿，就可以對患者進行救治。「非常詳細的方案都已經制定好了，我們的人員配備、包括儀器配備也已經到位。」

對於用來救治重症患者的恢復期患者的血漿，門檻高嗎？盧洪洲對此表示，門檻並不是很高，就相當於獻血時也要做一些乙肝等傳染病的檢測，道理是一樣的，而在獻完血漿後進行的活性處理等過程，也是很快的，這種技術在醫療上已經非常成熟，「期待血漿療法能夠對重症患者，尤其是危重症患者，起到一定的作用。」

▲金銀潭醫院院長呼籲痊癒者捐血。（示意圖／路透社）

中國生物13日晚間表示，實驗證明，此次新冠肺炎康復者的血漿有「高效價病毒中和抗體」，值得注意的是，他們已經用康復者的特異血漿臨床治療11例危重病患，且效果顯著。

中國生物日前已完成對部分康復者血漿的採集工作，開展新冠病毒特免血漿製品和特免球蛋白的製備，接著經過嚴格的血液生物安全性檢測，病毒滅活，抗病毒活性檢測等，已成功製備出用於臨床治療的特免血漿。目前，均已投入臨床救治重症患者。