　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

血漿療法！上海6痊癒者「2周後捐血」...陸專家：治療過程並不複雜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 上海康復患者出院。（圖／澎湃新聞）

▲上海今（14）日出院的28名患者中， 有6名願意捐獻血漿。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國生物13日指出，新冠肺炎康復者的血漿有「高效價病毒中和抗體」，成功治療11名危重病患。消息傳出後，上海今（14）日出院的28名患者中， 有6名願意捐獻，不過需要再過2周左右，等他們的身體完全康復。國家衛生健康委專家組成員盧洪洲表示，血漿治療過程並不複雜，只要有合適的患者，合格的患者血漿，就可以進行。

據《澎湃新聞》報導，大陸國家衛生健康委專家組成員、上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲表示，用恢復期患者的血漿來救治重症患者的技術非常成熟了，在SARS、H7N9、H5N1時，都曾經用恢復期患者的血漿來救治重症患者。

他接著指出，「這一次我們也是積極準備，在這些患者裡，有些身體比較健康，也沒有任何傳染性疾病，他們自己又有這個情懷，主動提出來要獻血漿來救治重症患者。」

▲新冠肺炎痊癒者的血漿能有效殺死病毒。（圖／路透）

「上海的患者，包括已經出院的患者，素質是非常高的。他們通過不同的形式提出來，願意將他們的血漿獻出來。」盧洪洲介紹說，用恢復期患者的血漿來救治，對重症患者非常有價值，尤其是目前針對新冠肺炎還沒有明確特效藥的情況下，血漿療法就顯得尤為有價值。

他指出，「針對新型冠狀病毒的血漿療法，也會有我們的經驗，有臨床療效的證據，通過進一步積累總結經驗，有助於今後對這些患者的救治。」

目前上海已有一例患者正準備用恢復期患者的血漿進行治療。盧洪洲表示，這個過程並不復雜，只要有合適的患者，有合格的患者血漿，就可以對患者進行救治。「非常詳細的方案都已經制定好了，我們的人員配備、包括儀器配備也已經到位。」

對於用來救治重症患者的恢復期患者的血漿，門檻高嗎？盧洪洲對此表示，門檻並不是很高，就相當於獻血時也要做一些乙肝等傳染病的檢測，道理是一樣的，而在獻完血漿後進行的活性處理等過程，也是很快的，這種技術在醫療上已經非常成熟，「期待血漿療法能夠對重症患者，尤其是危重症患者，起到一定的作用。」

▲金銀潭醫院院長呼籲痊癒者捐血。（示意圖／路透社）

中國生物13日晚間表示，實驗證明，此次新冠肺炎康復者的血漿有「高效價病毒中和抗體」，值得注意的是，他們已經用康復者的特異血漿臨床治療11例危重病患，且效果顯著。

中國生物日前已完成對部分康復者血漿的採集工作，開展新冠病毒特免血漿製品和特免球蛋白的製備，接著經過嚴格的血液生物安全性檢測，病毒滅活，抗病毒活性檢測等，已成功製備出用於臨床治療的特免血漿。目前，均已投入臨床救治重症患者。

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平：鼓勵運用大數據、人工智慧等技術監測新冠肺炎疫情

武漢社區封閉…4男2女非法團體「沒食物快餓死」　出門舉報自己

快訊／病例6.4萬！即日起返京人員應「居家、集中」觀察14天

大力宣傳「治未病」！陸專家：新冠肺炎初期患者應「第一時間吃中藥」

「寒潮預警」0℃線壓境！大暴雪將臨　湖北啟動緊急響應驟降10℃以上

武漢21歲男大生痊癒！狂看動漫「二次元之力」戰勝病毒：要活著聽演唱會

快訊／習近平宣布重大指示：把生物安全納入國家安全體系

追蹤新冠肺炎患者行程！深圳地鐵16日起全面「實名制」乘車

21歲武漢學生「回憶患病3周」：快要在地獄叩門了

南京社區推「無人機量體溫」　只要開窗就能測避免交叉感染

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

習近平：鼓勵運用大數據、人工智慧等技術監測新冠肺炎疫情

武漢社區封閉…4男2女非法團體「沒食物快餓死」　出門舉報自己

快訊／病例6.4萬！即日起返京人員應「居家、集中」觀察14天

大力宣傳「治未病」！陸專家：新冠肺炎初期患者應「第一時間吃中藥」

「寒潮預警」0℃線壓境！大暴雪將臨　湖北啟動緊急響應驟降10℃以上

武漢21歲男大生痊癒！狂看動漫「二次元之力」戰勝病毒：要活著聽演唱會

快訊／習近平宣布重大指示：把生物安全納入國家安全體系

追蹤新冠肺炎患者行程！深圳地鐵16日起全面「實名制」乘車

21歲武漢學生「回憶患病3周」：快要在地獄叩門了

南京社區推「無人機量體溫」　只要開窗就能測避免交叉感染

快訊／西門町家樂福驚傳自殘！男子血濺家電區　刀割口腔、頸部

林哲熹夜闖女鬼橋　肩上多出重量「崩潰跑整晚」

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

打不死的蟑螂！　生命力強韌4面相「眼睛下三白」命理專家：毅力比常人堅定

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

大陸熱門新聞

「肺炎1號」藥方正式公佈

武漢非法團體糧絕　出門舉報自己

寒潮預警大暴雪　湖北啟動緊急響應

武漢21歲男痊癒！看動漫戰勝病毒：要聽演唱會

每逢「鼠」必出大事！　上次鼠年近7萬人喪生

快訊／返京人員應「居家、集中」觀察14天

陸專家：新冠肺炎初期患者應「第一時間吃中藥」

21歲武漢學生「回憶患病3周」：快要在地獄叩門了

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

習近平：把生物安全納入國家安全體系

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

習近平：鼓勵運用數位技術監測疫情

快訊／「兒子一家5口回不來」　阿嬤哭：孫子有癲癇...

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

更多熱門

相關新聞

岱宇中國大陸嘉興廠正式復工　3月復工率有望逐步回升至7成

岱宇中國大陸嘉興廠正式復工　3月復工率有望逐步回升至7成

岱宇（1598）今（14）日宣布，旗下中國大陸嘉興廠已經在2月13日獲當地政府核可復工生產，而且中國大陸外地員工將遵循當地政府規範進行14天自主隔離後，陸續返回工作崗位拉升產能，預計3月可望復工率達7成，並盡快安排訂單出貨排程，降低對整體營運的影響。

漁業署：未經許可直航大陸最高罰1500萬

漁業署：未經許可直航大陸最高罰1500萬

蔡英文視察酒精工廠：產量穩定！盼維持每天生產20萬瓶75度酒精目標

蔡英文視察酒精工廠：產量穩定！盼維持每天生產20萬瓶75度酒精目標

外來人口不懂防疫　海山警臨檢宣導

外來人口不懂防疫　海山警臨檢宣導

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

「肺炎1號」藥方正式公佈

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面